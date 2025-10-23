Hay atraso en el trabajo de la Comisión de Movilidad del Congreso; hay ocho iniciativas sin resolver

Alejandra Giadans, diputada de MC. A un año de actividades, se pone en evidencia la necesidad de resolver los asuntos pendientes.

La Comisión de Movilidad del Congreso del Estado tiene diez asuntos pendientes de resolver, de los cuales ocho iniciativas ya rebasaron el plazo de 60 días que establece la ley para ser dictaminadas, informó la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, integrante de esa Comisión.

La presidenta de la Comisión de Movilidad es la diputada de MC, Alejandra Giadans Valenzuela.

De las diez iniciativas propuestas que están en la “congeladora”, incluso dos son de la autoría de la propia legisladora Alejandra Giadans.

“Según nuestra Ley Orgánica del Congreso del Estado, fija un plazo de 60 días naturales para dictaminar las iniciativas propuestas, con una prórroga de 30 días, nada más. Estas solicitudes (de prórroga) tampoco se han dado y hoy varias de esas iniciativas ya rebasan el plazo legal. Hay diez iniciativas turnadas a esta Comisión en casi un año, en noviembre cumpliríamos un año de haber entrado a esta Legislatura”, dijo.

El reclamo de la parálisis que tiene la Comisión de Movilidad lo hizo la legisladora de Futuro, en la sesión del 24 de septiembre, donde hizo un llamado a atender el rezago existente.

“Creo que lo más importante que deberíamos estar conversando en esta Comisión sería comprometer a su discusión, a su estudio, todos los dictamenes que serían necesarios para estar legislando en materia de las iniciativas turnadas. Yo estoy convencida que si corregimos el rumbo de esta Comisión podemos dar mejores resultados”, dijo.

De las ocho iniciativas no resueltas y que ya vencieron el plazo de resolución, cuatro corresponden a legisladoras de MC: Mónica Magaña, Montserrat Pérez, Gabriela Cárdenas y la propia Alejandra Giadans.

También está por resolverse las propuestas hechas por el legislador sin partido, Alejandro Puerto, José Guadalupe Buenrostro, del PVEM y una más de Tonantzin Cárdenas, de Futuro.

La diputada de MC, Alejandra Giadans, rechazó en esa oportunidad que su Comisión no trabaje y agregó que sus asesores se han reunido con los legisladores autores de las iniciativas para revisar las iniciativas y votarlas en lo inmediato.