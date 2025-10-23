Registro Civil de El Salto, Jalisco niega registro de sus hijos a pareja lesbomaternal

Ana Cecilia Orozco, representante en Jalisco de la Red de Madres Lesbianas. Denunció que en varios municipios ocurren actos de discriminación contra familias lesbomaternales. La CEDHJ también hizo una recomendación al respecto.

Este jueves el Registro Civil del Ayuntamiento de El Salto negó la inscripción de un par de gemelos de seis días de nacidos, a una pareja lesbomaternal.

Personal del Registro Civil argumentó que ningún marco legal les permite a la pareja de mujeres a registrar a sus hijos, por lo que las mamás no pudieron registrar a los bebés, lo que afecta el derecho superior de los dos pequeños.

Ana Cecilia Orozco, representante en Jalisco de la Red de Madres Lesbianas en México, rechazó esa actitud y calificó lo ocurrido como “un acto de discriminación”.

“Hoy jueves 23 de octubre se presentó una familia lesbomaternal a registrar a sus gemelos al Registro Civil número 1 de El Salto, Jalisco, siendo las 10.30 de la mañana. Al momento de presentarse al Registaro Civil, el personal les niega el registro de sus infantes y les dice que no hay un marco jurídico que las respalde ni tampoco hay leyes que respalden a las familias lesbomaternales. Al recibir la noticia de la negativa, las mamis le piden al Registro Civil la negativa por escrito y dicho requerimiento les es negado y nos les entregan absolutamente ninguna negativa”, expresó la activista.

El Congreso de Jalisco ha hecho dos exhortos a los 125 ayuntamientos para que permitan el registro de bebés o menores de edad de familias lesbomaternales. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hizo una recomendación sobre el tema. Sin embargo, se sigue negando el registro de familias lesbomaternales, enfatizó Ana Cecilia Orozco.

“Cabe resaltar que ya existen dos exhortos por parte del Congreso del Estado a los Registros Civiles y también recomendaciones por parte de la CEDHJ, en donde se les pide resguardar el interés superior del menor, mismos exhortos y mismas recomendaciones que los Registros Civiles de los municipios han sido omisos y siguen violentando y discriminando a familias lesbomaternales en el estado”, expresó.

Las madres a quienes se les negó el registro de sus bebés y la Red de Madres Lesbianas en México exigen una rectificación al Ayuntamiento de El Salto y al Registro Civil.