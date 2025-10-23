Zapopan reconoce la vocación y compromiso del personal médico en su día

En el marco del Día de la Médica y el Médico, el Gobierno de Zapopan, a través del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud, llevó a cabo una ceremonia para honrar la vocación, el compromiso y la entrega del personal médico que diariamente contribuye al bienestar de las familias zapopanas.

Con la Presea Isaac Medina Bermejillo se distingue la entrega de quienes cuidan la salud de las familias zapopanas (Cortesía)

Por tercer año consecutivo se entregó la Presea Isaac Medina Bermejillo, reconocimiento que lleva el nombre del primer director del Hospital General de Zapopan (Hospitalito) y que distingue a las y los doctores que se han destacado por su profesionalismo en las distintas unidades médicas del municipio. En esta edición, las y los galardonados fueron el doctor José Jesús Velázquez Trujillo, de Villas de Guadalupe; la doctora Cynthia Álvarez Vidal, de Cruz Verde Norte; el doctor Juan José Zabalgoitia Ibarra, de Cruz Verde Santa Lucía; el doctor Óscar Arturo Mendoza Navarro, de Cruz Verde Niña Eva; la doctora Verónica Isabel Márquez López, de Cruz Verde Federalismo; el doctor Patricio Javier Nava de la Cruz, de Cruz Verde Sur; y el doctor Jesús Ignacio Martínez Tapia, del Hospitalito.

Por primera ocasión, también se otorgaron reconocimientos al mejor residente de cada especialidad —Ginecología, Anestesiología, Traumatología y Ortopedia—, así como al mejor interno de cada año, con el propósito de incentivar la excelencia académica y profesional entre las nuevas generaciones de médicas y médicos.

Durante el evento, el doctor Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general del OPD Servicios de Salud, destacó que este reconocimiento es resultado del esfuerzo conjunto del personal médico, técnico y administrativo que forma parte de una institución sólida y comprometida con la atención digna a la ciudadanía. “Reconocer la labor médica es reconocer el corazón de Salud Zapopan. Cada consulta, cirugía y urgencia atendida refleja el compromiso y la vocación de quienes hacen posible que nuestro municipio tenga servicios de salud de calidad. Este crecimiento no se debe solo al trabajo directivo, sino al esfuerzo de quienes están todos los días al frente, atendiendo a los pacientes con entrega y humanidad”, expresó.

A su vez, la jefa de Gabinete del Gobierno de Zapopan, Paulina del Carmen Torres Padilla, reiteró que el fortalecimiento del sector salud ha sido una prioridad para la administración municipal y reconoció la entrega del personal médico. “Ser médico o médica es una vocación que exige empatía, disciplina y compromiso. Gracias a su labor, hoy Zapopan cuenta con un servicio de salud pública de primer nivel. Seguiremos impulsando la mejora de instalaciones, equipamiento y condiciones laborales, porque la salud de las y los zapopanos es una prioridad para este Gobierno”, afirmó.

Actualmente, el OPD Servicios de Salud Zapopan cuenta con 226 médicos especialistas, 114 médicos generales y 11 médicos docentes, quienes brindan atención en el Hospitalito y en las distintas unidades Cruz Verde del municipio. Solo en 2024, el Hospitalito realizó más de un millón de atenciones médicas, que incluyen nacimientos, cirugías, urgencias, exámenes de laboratorio y procedimientos generales, consolidándose como una de las instituciones más importantes en materia de salud pública a nivel municipal.