Zapopan registra la menor percepción de inseguridad en el AMG

El municipio de Zapopan reportó una disminución en la percepción de inseguridad de acuerdo con los resultados del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La proporción de habitantes que se sienten inseguros pasó de 53% a 49.5%, lo que representa una reducción de 3.5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Graduación de las y los cadetes de la Policía de Zapopan (Cortesía)

Con este resultado, Zapopan se mantiene como el municipio con menor percepción de inseguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). A nivel nacional, ocupa el segundo lugar entre las ciudades con más de un millón de habitantes, solo por debajo de Querétaro (44.8%) y por encima de Nezahualcóyotl (60.8%).

La cifra del tercer trimestre de 2025 es la tercera más baja registrada desde que inició esta medición en 2018, según la ENSU, que evalúa la percepción de seguridad y la confianza de la población en las autoridades de seguridad pública.