Los usuarios deben tener mayor representación en el Comité de Tarifas del Transporte, advierte legisladora

Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro. De no aprobarse los cambios para incluir a ciudadanos en el Comité Tarifario, ella va a insistir en el tema una y otra vez.

Los usuarios del transporte público son los grandes ausentes del Comité Técnico Tarifario donde se define cada año el precio del pasaje en el Área Metropolitana de Guadalajara y en las ciudades medias del estado.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presentó una iniciativa para cambiar la integración del Comité Tarifario y ampliarlo de ocho a 14 asientos, incluyendo a seis personas de la sociedad civil.

Sin embargo, la bancada de MC quiere mantener la estructura actual, donde solo hay dos integrantes de la sociedad civil: el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La presidenta de la Comisión, la diputada de MC, Alejandra Giadans, busca rechazar o desechar la iniciativa, dijo la representante de Futuro.

“Lo que nosotros propusimos es que en este Comité Tarifario también se escuchen las voces en la toma de decisiones de usuarias y usuarios, los beneficiarios del programa Yo Jalisco, personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y universidades. Entendemos que probablemente esta Reforma no la vio bien quien hoy representa al Poder Ejecutivo, pero tampoco hubo oportunidad de diálogo”, expresó.

La integración del Comité Técnico Tarifario cambió en 2022. Antes había tres espacios ciudadanos, uno de ellos para un representante de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y a partir de hace tres años, sólo se dejó a un integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, lo cual es una postura que excluye a los usuarios cotidianos del transporte urbano, dijo Cárdenas Méndez.

“Esto nos parece sumamente injusto, porque creemos que nuestro derecho a la movilidad no puede verse representado solamente por las decisiones que tienen que ver con la maximización de las ganancias de un sector en específico. Nuestra lucha ha sido siempre poner a las personas al centro”, subrayó.

Para la legisladora de oposición esta decisión de no hacer ajustes al Comité Técnico Tarifario “es una decisión político-partidista” de la bancada de MC, lo que afecta a los usuarios del transporte público.