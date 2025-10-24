Madres lesbianas lograron registrar a Lía y Liam, en el Registro Civil de El Salto

Los

Los gemelos tienen siete días de nacidos. Todo se resolvió en forma amistosa.

gemelos de siete días de nacidos Lía y Liam fueron registrados por su familia lesbomaternal en el Registro Civil del Ayuntamiento de El Salto.

Tras de que el jueves se les negó la inscripción de los gemelos (niña y niño) a la pareja de mamás lesbianas, este viernes, el director del Registro Civil de El Salto hizo contacto con Ana Cecilia Orozco, representante en Jalisco de la Red de Madres Lesbianas en México, para aclarar que las autoridades están en la mejor disposición de atender a todas las familias que quieran registrar a sus pequeños.

El Ayuntamiento de El Salto aclaró que ya han hecho registro de comaternidades en esta Administración. En este año, incluso se han hecho ya cuatro registros, a cuyas madres o padres, les solicitan cumplir con los requisitos para ello.

Ana Cecilia Orozco informó que la tarde de este viernes se realizó el registro de los bebés, con lo que se concluyó de la mejor manera el episodio que asomaba como un acto de discriminación, algo que se pudo rectificar.

Las madres de Lía y Liam están contentas y ya cuentan con las actas de nacimientos de sus hijos.

El Registro Civil explicó que las familias lesbomaternales deben presentar los certificados de nacimiento originales y copias, acta de matrimonio original y copia, credenciales del INE de las madres de dos testigos, un comprobante de domicilio y las CURPs de los abuelos vivos, así como llenar la solicitud del Registro Civil de El Salto.