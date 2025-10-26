Bajan delitos 31.5% en Guadalajara, desarticulan 33 bandas en un año

Los delitos en Guadalajara se han reducido 31.5% y se han desarticulado 33 bandas delictivas en el primer año de esta administración. Además, policías de Guadalajara han participado en mil 32 reuniones vecinales para trabajar en corresponsabilidad con las y los colonos en un año.

Bajan delitos 31.5% en Guadalajara

En este primer año se pasaron de 8 mil 514 carpetas de investigación de octubre del 2023 a septiembre del 2024, a 5 mil 828 en el mismo periodo de esta administración.

Esta ha comunicación, sumada a la tecnología y los análisis del C5 Guadalajara, así como la coordinación con los tres niveles de gobierno, ha sido clave para desarticular a 33 bandas delictivas en la administración, pues con las evidencias que aportan los vecinos en sus reportes se pueden sustentar mejor las carpetas de investigación y que se obtenga la vinculación a proceso.

En cuanto a las acciones de corresponsabilidad, las más de mil reuniones permiten a la ciudadanía conocer al comandante y a los oficiales que patrullan en sus colonias, que a su vez son quienes los atienden todos los días en los 378 chats vecinales que se han logrado verificar.

Bajan delitos 31.5% en Guadalajara

De esta manera se logran crear vínculos de confianza que faciliten la comunicación entre policías y ciudadanía, además de que permite la rendición de cuentas, pues el reportante puede dar un seguimiento con su respectivo comandante sobre lo que la Comisaría ha realizado al respecto.

También se muestra a los asistentes los resultados obtenidos en su colonia, así como la situación en cuanto a la estadística de la incidencia delictiva.