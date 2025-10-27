Al amanecer, sicarios en motocicleta ejecutan a conductor en la Colonia San Rafael

La Policía del Estado actuó como primer respondiente

Acribillado por hombres que escaparon en motocicleta, murió el conductor de una camioneta Toyoya Hilux de color gris plata; el atentado ocurrió la mañana de este lunes 27, alrededor de las 7:00 horas, en la Calle Ricardo Palmerín, entre Naranjos y Medrano, de la Colonia San Rafael, cuando la víctima salía de su domicilio.

El fallecido aparenta de 30 a 35 años de edad y recibió al menos un par de impactos de bala en el brazo izquierdo y el pecho; el vehículo en donde estaba al suscitarse la agresión presenta alrededor de seis orificios. Extraoficialmente, se sabe que se llamaba Adrián y se dedicaba al comercio de comida.

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado actuaron como primeros respondientes por ser la primera autoridad en presentarse a la escena del crimen; ellos pidieron la presencia de personal de emergencias, pero al llegar éste, sólo se confirmó que la persona que fue blanco del ataque ya estaba muerta.

Transeúntes señalaron que después de oírse las detonaciones se vio alejarse del lugar de los hechos a dos individuos en moto.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron para realizar la fijación y proceso de los indicios; la Fiscalía de Jalisco, a través de su unidad de Homicidios Intencionales, continuará las investigaciones tendientes al esclarecimiento y captura de los autores del asesinato.