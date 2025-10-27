El Consejo Ciudadano Metropolitano busca construir agenda del agua

. .

Con el objetivo de construir una agenda común frente a la crisis de agua que vive la ciudad, la diputada de Futuro, Mariana Casillas y el Consejo Ciudadano Metropolitano convocaron a especialistas y autoridades realizaron el primer Foro Metropolitano del Agua: Diagnóstico y Propuestas.

El encuentro reunió a especialistas, autoridades y representantes ciudadanos para analizar los principales problemas del sistema de abastecimiento y distribución de agua en el área metropolitana, así como los retos en materia de gestión, infraestructura y rendición de cuentas.

Aldo Prieto, presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano (CCM), señaló que en el foro también se revisaron los temas de calidad del agua y los cuerpos y cauces

“Por ese este foro no es un mero ejercicio protocolario, es un espacio de responsabilidad colectiva y al mismo tiempo, una invitación a imaginar una democracia del agua, de voces científicas, saberes comunitarios y ciudadanía”, dijo.

Josué Sánchez Tapetillo, consultor en ingeniería hidráulica urbana y docente en la UdeG y el ITESO, señaló que el gobierno de Jalisco y el SIAPA actúan con lentitud para renovar la red de abasto y drenaje de la ciudad, la cual en la zona más céntrica, tiene una antigüedad entre 50 y 60 años, lo que genera fugas.

Dijo que es necesario construir un nuevo acueducto para traer el agua desde el lago de Chapala. Sin embargo, aún no se presenta el proyecto para ello.

“Es lo que se pretende con el acueducto, el nuevo acueducto –el sustituto- que se está proyectando y que iría paralelo al actual. Traería 100% del agua que tenemos concesionada desde el lago, -siete millones de metros cúbicos de agua anuales- a través de un ducto cerrado, sin evaporación, sin contaminación y sin extracción clandestina de agua”, expuso.

En su intervención, Marco Antonio Ramírez Murillo, consultor en geo hidrología, hizo duras críticas a las Comisión Nacional del Agua (Conagua), al señalar que no cumplen con su función de vigilar los cuerpos de agua. Dijo que en Jalisco realizan diez visitas de inspección al año, tienen muy poco personas y poco presupuesto.

La legisladora Mariana Casillas insistió en que, desde hace cuatro meses, el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, ignora el llamado que le hizo la Comisión de Planeación y Gestión del Agua, para atender preguntas de los legisladores.

También participaron Juan Pablo Macías Salazar, maestro en Administración, quien ha hecho investigación sobre la calidad del agua; Héctor Chaires Muñoz, director de Infraestructura Hidráulica del Gobierno de Tlajomulco y Luis Ignacio Vanegas Espinosa, director de la empresa 345 Ingeniería y experto en sistemas de captación de agua de lluvia.

El segundo foro sobre el agua se realizará en las siguientes semanas en el Imeplan.