Maiceros no aceptan $6 mil 050 por tonelada y cierran carreteras en Jalisco

Productores de maíz de Jalisco

Los productores de maíz de Jalisco rechazaron la oferta del gobierno federal de pagar la tonelada de maíz a 6 mil 050 pesos, ya que dista mucho de los 7 mil 200 pesos que ellos solicitan.

Por ello, decidieron realizar cierres de carreteras que afectan diversos puntos del estado, sin embargo, la mayor afectación está en los ingresos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara.

Armando Ramírez, líder de la agrupación Maestros y Campesinos Unidos de la Zona Ciénega Jalisco y Michoacán, dijo que el bloqueo de carreteras se registró a partir de las 3 de la tarde.

Los maiceros de la región Ciénega de Chapala realizaron los bloqueos en la carretera Santa Rosa-La Barca, en el entronque con la vía a Chapala.

Instalaron otro bloqueo en la autopista Guadalajara-CDMX, a la altura de la caseta de Ocotlán y en el entronque de La Barca.

Otro grupo de maiceros realiza el cierre de la carretera Guadalajara-Nogales, a la altura del Tecnology Park.

La vía a Colima y Manzanillo también está cerrada a la altura del kilómetro 40, en los límites entre Tlajomulco y Acatlán de Juárez.

Hubo un enfrentamiento a golpes con policías municipales de Atotonilco el Alto, en el entronque de la carretera Atotonilco-La Barca, ya que los uniformados pedían que se dejara libre el tráfico de los carriles para el tráfico. Sin embargo, al ser menos los policías, el bloqueo se mantuvo.

Armando Ramírez fue claro al señalar que no están pidiendo migajas. Lo que buscan es una atención y respeto a sus demandas y los 6 mil 050 pesos que les ofrecieron en la negociación realizada en la ciudad de México, con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, “es insuficiente”.

"Estamos en esta lucha no por gusto sino por necesidad", señalan productores de maíz pic.twitter.com/qsQXIfIBSC — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) October 28, 2025

Añadió que este es el tercer año que tendrían pérdidas si venden la tonelada de maíz a 5 mil 800 pesos, como se las quieren pagar los intermediarios.

Las protestas se mantendrán en forma indefinida en Jalisco y los agroproductores pidieron disculpas por las molestias que causan a los automóviles particulares, al transporte de carga y foráneo.

El 15 de octubre, en la anterior manifestación el bloqueo de carreteras duró tres días, lo que generó miles de millones de pesos en pérdidas económicas, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).