Tlaquepaque lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, lanzó una campaña de vacunación intensiva contra el sarampión, anunció la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura. La alcaldesa explicó que se habilitarán módulos de vacunación para prevenir el sarampión en infancias y personas adultas, con atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, del 27 de octubre al 24 de noviembre.

La campaña arrancó este lunes en San Martín de las Flores, Tateposco, Santa Anita, Toluquilla y San Pedrito, y se mantendrá en estos puntos hasta el 29 de octubre. El calendario completo podrá consultarse en las redes sociales y página web del Gobierno de Tlaquepaque. Además, continuará disponible el módulo permanente ubicado en los portales del Palacio Municipal. Se recomienda que los menores de edad lleven su cartilla de vacunación.

Durante la campaña se aplicarán vacunas para prevenir sarampión, rubéola y parotiditis (paperas). La presidenta municipal hizo un llamado a la población a reforzar medidas de sanidad, como lavarse las manos, estar atentos a síntomas, atenderse oportunamente y vacunarse.

El calendario de módulos intensivos será el siguiente: del 27 al 29 de octubre en San Martín de las Flores, Tateposco, Santa Anita, Toluquilla y San Pedrito; el 30 y 31 de octubre y 3 de noviembre en Santa María Tequepexpan, Loma Bonita, Las Juntas, San Sebastianito y La Calerilla; del 4 al 6 de noviembre en López Cotilla, La Ladrillera, Clínica del Bienestar de Nueva Santa María, DIF Santa Rosalía, La Cofradía y Centro Comunitario Xamixtli; los días 7, 10 y 11 de noviembre en Haciendas La Candelaria, Las Huertas en Arrayán, Colonia Buenos Aires, Canal 58 y DIF La Duraznera; del 12 al 14 de noviembre en DIF El Vergel, Liconsa Las Juntas, DIF Francisco I. Madero, Las Liebres y DIF Los Olivos; del 17 al 19 de noviembre en DIF La Micaelita, DIF Parques de la Victoria, Unidad Deportiva Crio Amazonas de El Vergel, Plaza de Toluquilla, DIF San Martín de las Flores y Delegación San Pedrito; y del 20 al 24 de noviembre en DIF Santa María Tequepexpan y DIF Tateposco.