Bloqueos carreteros por productores de maíz, colapsan el tráfico en inmediaciones de Guadalajara

Los cierres de carreteras en las periferias de la Zona Metropolitana de Guadalajara por parte de productores de maíz, mantienen colapsada la vialidad de los ingresos y salidas a la capital de Jalisco.

La mañana de este martes 28, se cumplen 18 horas de los bloqueos, con los consecuentes conflictos en las zonas de entrada y salida a la capital de Jalisco y sus municipios conturbados.

Los puntos cerrados están en Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park; en el kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara-Colima; en las casetas de Ocotlán y Zapotlán del Rey de la Carretera Guadalajara-Morelia, así como en la Carretera Tala-San Isidro Mazatepec, a la altura de la farmacéutica Laboratorios Pisa).

Solo se permite el paso a ambulancias y otros vehículos de emergencia o a automóviles que lleven personas enfermas.

Armando Ramírez, líder de la agrupación Maestros y Campesinos Unidos de la Zona Ciénega Jalisco y Michoacán, dijo que el bloqueo de carreteras se registró a partir de las 3 de la tarde de este lunes 27 y que los 6 mil 050 pesos que les ofrecieron en la negociación realizada en la Ciudad de México, con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, “es insuficiente”, pues ellos requieren 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

En redes sociales se reporta que incluso la Nueva Central Camionera de Guadalajara fue afectada por los cierres carreteros de los productores de maíz y que cientos de pasajeros permanecían sin poder salir a sus lugares de destino.