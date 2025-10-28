Está por concluir periodo del Auditor Superior local; “Si tiene vergüenza” no debe reelegirse, dijo diputado

Imagen de la sesión de la Comisión de Vigilancia. También se elegirá a los titulares de los órganos internos de control de la CEDHJ y del Tribunal de Justicia Administrativa.

Durante sesión de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso local, los siete diputados integrantes aprobaron la convocatoria para renovar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y a los titulares de los Órganos Internos de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El diputado de Morena, Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, explico en entrevista posterior que “si tiene vergüenza” el actual auditor superior, Jorge Alejandro Ortíz Ramírez, no debería registrarse para buscar la reelección, ya que existen señalamientos de que en su gestión ha habido actos de corrupción y hay “cero sanciones” a funcionarios públicos.

“Yo le mando decir al auditor que tenga tantita vergüenza y que no se le ocurra venir a registrarse. Creo que en los ocho años que tuvo como auditor, no tuvo la capacidad, ni les demostró a los jaliscienses que ese cargo era apto para él. La gente de Jalisco ya está harta de tanta corrupción. Queremos un auditor nuevo, creo que es la oportunidad del gobernador de Jalisco de reestructurar la Auditoría en su totalidad y sacudirse de este lastre, de estos personajes que nomás buscan un beneficio propio”, resaltó.

El auditor superior concluye su periodo de ocho años, el próximo 14 de diciembre. Tiene derecho a buscar la reelección, sin embargo, el legislador Alberto Alfaro, aseguró que no tiene méritos para ello.

Añadió que ex alcaldes y presidentes municipales en funciones han acudido al Congreso a quejarse del auditor superior, Jorge Alejandro Ortiz.

“La Auditoría está plagada de corrupción tanto que aquí ha sido un desfiladero de alcaldes que ya están hartos de los ‘moches’, de la corrupción y ustedes lo pueden ver. Díganme que ha hecho el auditor en estos ocho años, ni siquiera el gobernador busca una reelección. Cómo es posible que el auditor sí busca una reelección, ya con ocho años los jaliscienses tuvimos. Es muy importante que este cuate no se reelija, que tenga tantita vergüenza. Y si yo fuera el auditor ya estaría empacando mis maletas para el día 15, ya irse”, subrayó.

La convocatoria establece 30 días para el registro de candidatas y candidatos al puesto de auditor superior del estado, quien será nombrado por ocho años. El Comité de Participación Social (CPS) participará en la evaluación de los perfiles de los aspirantes al cargo.

En el caso de los titulares de los Órganos Internos de Control de la CEDHJ y del TJA, el puesto es para los siguientes cuatro años.