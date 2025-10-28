Realizan sesión de seguridad en torno al Mundial de Futbol 2026

Autoridades estatales realizaron la cuarta reunión de la Mesa de Seguridad en torno al Mundial de Futbol 2026, en la que participaron las instancias involucradas en la organización de esa justa deportiva.

El director de Gestión Transversal de la Coordinación de Seguridad de Jalisco, Alfonso Briseño Torres, dijo que se abordaron los operativos de seguridad, la logística del Fan Fest que habrá en el Centro Histórico de Guadalajara, y el dispositivo de seguridad en el Estadio Guadalajara (hoy Akron), donde se disputarán los partidos del Mundial.

El funcionario resaltó que además se están haciendo pruebas para mejorar la vialidad y evitar las congestionamientos.

Añadió que se trabaja para garantizar la seguridad durante los partidos y planificar protocolos y manuales para el último filtro, y las diversas atracciones alusivas a este evento internacional.

“En Jalisco, vamos bien con la organización, vamos en tiempo y estamos preparándonos para recibir a los visitantes y garantizar la seguridad en su totalidad”, afirmó.

En la reunión participaron autoridades de seguridad estatales y municipales, personal de la organización del Mundial 2026 y del Instituto Nacional de Migración (INM). Se anunció que la próxima reunión será en noviembre.