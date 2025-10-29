Anuncia gobernador de Jalisco: Guardia Nacional debe respetar resolución que permite a Uber operar en aeropuertos locales

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que que la suspensión judicial definitiva en favor de la plataforma Uber abre una nueva posibilidad de fortalecer el servicio de movilidad y transporte para usuarios de los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Y es que dicha resolución permite que las automóviles de la plataforma puedan llevar y recoger pasajeros, sin recibir sanciones.

“Vale la pena decir que lo que estamos pidiendo es piso parejo para los taxistas del aeropuerto, porque ellos también tienen que dar el servicio, también merecen tener trabajo, y que haya piso parejo también para los automóviles de plataforma, y que cada persona decida su medio de transporte”, resaltó el gobernador.

“Ayer, en la reunión de seguridad estatal, acordamos con la Guardia Nacional respetar esta suspensión definitiva. Por lo tanto, la plataforma de Uber va a poder dejar y recoger pasajeros sin ninguna sanción en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y también en Puerto Vallarta”, añadió.

El mandatario recordó que hace cuatro meses, propuso legislar a nivel federal la regulación del uso de plataformas de transporte en aeropuertos internacionales, sin recibir respuesta.

El gobernador dijo que el Grupo Aeroportuario del Pacífico apuesta en mejorar la movilidad en los aeropuertos, reducir tiempos de traslados y brindar un mejor servicio a las y los usuarios, con la posibilidad de que puedan elegir, libremente, su medio de traslado.

“Guadalajara y Puerto Vallarta somos ciudades de primer mundo, y tenemos que actuar como tales”, manifestó Lemus y refirió que si otras plataformas como Didi obtienen una suspensión similar, también podrían operar en estos espacios.