Mi Bici invita a la ‘Rodada del miedo y la tradición’ en la Vía RecreActiva nocturna

Con motivo del Día de Muertos, el Sistema de Bicicletas Públicas Mi Bici y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) invitan a la “Rodada del miedo y la tradición”, un recorrido nocturno de disfraces que se realizará el sábado 1 de noviembre por la avenida Vallarta. La actividad busca impulsar el uso de la bicicleta como una manera de recorrer la ciudad, disfrutarla desde otra perspectiva y fomentar el ejercicio al aire libre.

Invita Mi Bici a disfrazarse y recorrer la Vía RecreActiva Nocturna en la ‘Rodada del miedo y la tradición’ (Cortesía)

La ruta, diseñada en coordinación con la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara y la Dirección de Juventudes de Zapopan, iniciará en los Arcos Vallarta, en la estación de Mi Bici GDL-127, y concluirá en el Parque de la Revolución sobre Federalismo. Durante el recorrido, se ofrecerán 30 bicicletas en préstamo para quienes acudan disfrazados, y los participantes podrán registrarse previamente en el enlace oficial. También podrán sumarse quienes lleven su propia bicicleta o usuarios de Mi Bici que liberen y abran su viaje.

Con motivo de la rodada nocturna, el sistema Mi Bici ampliará la duración de los viajes a 45 minutos para facilitar la participación de los usuarios durante la Vía RecreActiva, organizada por el Gobierno de Guadalajara. Además, se contará con un módulo móvil para registro de membresías de 1, 3 y 7 días, así como anual, cuyo costo es de 494 pesos, y personal de atención estará disponible para informar sobre el funcionamiento del sistema y sus estaciones.

Mi Bici ha registrado más de 34 millones de viajes desde su inicio en 2014, con 198 mil usuarios registrados. Solo en 2025 se han contabilizado más de 3.7 millones de viajes y más de 23 mil nuevos registros, consolidando al sistema como una opción de movilidad sostenible y recreativa en la ciudad.