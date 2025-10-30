Cierran filas FGR y Fiscalía de Jalisco para mejorar atención a víctimas del delito

Reunión de trabajo entre Fiscalía de Jalisco y FGR. FOTO: FGR

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, acompañado de siete vicefiscales y dos directores de área, fungió como anfitrión del fiscal federal de Jalisco, Juan Víctor Manuel Guajardo Sosa, y de una comitiva integrada por funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), en una reunión de trabajo para acordar estrategias con el fin de dar una mejor atención a la población, sobre todo para quienes fueron víctimas de un delito.

En la sesión de trabajo, realizada en las instalaciones de la Calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara, se “plantearon los temas que requieren coordinación interinstitucional, con la firme intención de que la ciudadanía reciba la atención oportuna y de resultados que merece por parte de ambas dependencias”, según se informó en un comunicado.

El fiscal federal Guajardo Sosa acudió a la cita junto con 11 fiscales en jefe así como los titulares de las unidades de Investigación y Litigación de la FGR.

Como parte de los resultados de la reunión las dos corporaciones acordaron establecer tiempos para contestar de manera inmediata antecedentes respecto a personas que se encuentren detenidas, además de que al momento de detectar que un asunto que no es de competencia federal, sea turnado a la fiscalía del estado sin dilación y viceversa.

“Estas reuniones de trabajo continuarán como parte de la exigencia de la población por encontrar solución a los problemas que le aquejan, y el deber de las dependencias de procuración de justicia de perfeccionar sus procesos”, se indicó en el documentado difundido para los medios de comunicación.