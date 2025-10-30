Gobierno de Tlaquepaque distribuye paquetes escolares y fortalece programas sociales

En la décima sexta sesión ordinaria del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, el cabildo aprobó la iniciativa presentada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, para autorizar una adición a las reglas de operación del programa social “Aprendiendo con Bienestar” 2025, destinada a distribuir los paquetes escolares remanentes.

Cabildo aprueba distribución de paquetes escolares remanentes y nuevos convenios interinstitucionales para fortalecer el bienestar social (Cortesía)

Durante la operación del programa, algunos paquetes no pudieron entregarse por causas ajenas a la administración actual. La alcaldesa propuso destinarlos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica, ampliando así el alcance del apoyo educativo y reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

“Esta medida representa un acto de responsabilidad social que garantiza un trato digno, equitativo y justo para todos los beneficiarios del programa”, destacó Laura Imelda Pérez Segura.

Nuevos nombramientos y convenios

En la misma sesión, Juan Javier Orozco Flores tomó protesta como nuevo director del Consejo Municipal contra las Adicciones (COMUCAT), cargo desde el cual coordinará e implementará estrategias de prevención y atención a las adicciones en el municipio.

Asimismo, el cabildo aprobó un convenio de colaboración con el INFONAVIT y un acuerdo de cooperación institucional con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con el propósito de fortalecer la atención ciudadana y los servicios en materia de vivienda y bienestar social.

Reconocimiento cultural

Finalmente, se avaló el dictamen de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, Estacionamientos y Estacionómetros, mediante el cual se asigna el nombre José Zepeda Sánchez “José Chico” a la Casa de la Cultura de la Delegación de Santa Anita, en reconocimiento a su legado artístico y cultural.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque reafirma su compromiso con la educación, la salud, la vivienda y la cultura, fortaleciendo la atención a la ciudadanía y el bienestar social en el municipio.