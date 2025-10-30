SICT contradice a Lemus: Amparo de Uber no le permite operar en el aeropuerto

Unas horas después de que el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmara que la empresa Uber podría prestar servicio para llevar y recoger pasaje en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) le corrigió la plana y rechazó que las plataformas de Internet para servicios de transporte puedan operar en las terminales aéreas.

Respecto de los servicios de pasajeros de y hacia los aeropuertos la SICT informa que los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación, indicó la dependencia del Gobierno Federal.

Y agregó “Cabe señalar que la empresa Uber promovió un amparo derivado de los operativos que realiza la Guardia Nacional en los aeropuertos del país por carecer la autorización respectiva; al respecto el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó una suspensión a la empresa, para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos, Puentes de Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios”.

La SICT señaló que los usuarios “podrán seguir utilizando los servicios autorizados de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados hacia puntos específicos”.

DEBE HABER “PISO PAREJO”: LEMUS

Pablo Lemus había informado que la suspensión judicial otorgada a Uber permitía que las automóviles de la plataforma pudieran llevar y recoger pasajeros, sin recibir sanciones.

El gobernador jalisciense había resaltado que debe haber piso parejo entre los taxistas del aeropuerto y los automóviles de plataforma, “y que cada persona decida su medio de transporte”.

Lemus aseguró que en la reunión de seguridad estatal de esta semana “acordamos con la Guardia Nacional respetar esta suspensión definitiva. Por lo tanto, la plataforma de Uber va a poder dejar y recoger pasajeros sin ninguna sanción en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y también en Puerto Vallarta”.