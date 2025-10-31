Condena de 70 años de cárcel a cuatro integrantes de banda de secuestradores

Secuestradores sentenciados a 70 años de cárcel

Al ser declarados culpables del secuestro de dos productores de berries por quienes obtuvieron un rescate de 2 millones 100 mil pesos, cuatro hombres fueron condenados a 70 años de cárcel. Los hechos ocurrieron a finales de 2021 en Jocotepec.

El 15 de noviembre de ese año los agraviados viajaban en una camioneta a la que se le cerró otro vehículo, del que bajaron tres hombres quienes se llevaron a la fuerza a las dos víctimas, cuyos familiares poco después recibieron la exigencia del pago de 15 millones de pesos a cambio de respetar la vida de los rehenes y dejarlos en libertad.

Unos días después, luego de algunas negociaciones, se realizó el pago de 2 millones cien mil pesos; sin embargo, las víctimas no fueron liberadas.

La Unidad Especializada en secuestros de la Fiscalía del Estado recibió la denuncia del caso e inició las indagatorias para resolver el plagio.

Mediante un operativo de los agentes antisecuestros, el 14 de diciembre de aquel año se logró el rescate de los dos agricultores, quienes se encontraban en cautiverio en una finca del municipio de Sayula, en el sur de Jalisco.

También fueron capturados Héctor Manuel “N”, Miguel Ángel “N”, Jesús “N” y Víctor Manuel “N”, quienes tenían en su poder a los rehenes. Tras vincularlos a proceso, los cuatro detenidos quedaron en prisión preventiva oficiosa por el delito de secuestro agravado, y en el juicio, fueron declarados culpables.

En la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, un tribunal con sede en Zapotlán el Grande determinó el pasado 20 de octubre una pena de 70 años de prisión a cada uno de los sentenciados.

El tribunal también resolvió que cada uno de los secuestradores debe pagar una multa por la cantidad de 537 mil pesos, y de manera mancomunada tienen que regresar los 2 millones 100 mil pesos que obtuvieron como rescate. Aparte, deben cubrir la reparación del daño por afectación psicológica a las víctimas y ofendidos colaterales.