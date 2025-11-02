Concluye con éxito el programa “Asociaciones por la Igualdad” impulsado por SISEMH

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) clausuró con éxito los trabajos del programa “Asociaciones por la Igualdad” (API) 2025, enfocado en la prevención de la violencia laboral contra las mujeres. El cierre se realizó en un encuentro que reunió a representantes del sector público, sindical y empresarial, reafirmando el compromiso institucional por entornos laborales más igualitarios y libres de violencia.
Talleres y alianzas para transformar espacios laborales
A través del proyecto EQUILIBRA, la Asociación INCIDIR llevó a cabo cerca de 30 talleres en empresas de municipios como Amatitán, Atotonilco, Degollado, Ocotlán, Tolimán, Tepatitlán y el Área Metropolitana de Guadalajara. Estas actividades beneficiaron a más de 1,500 personas, promoviendo la igualdad de género y la erradicación de la violencia en el ámbito laboral.
Durante el evento, Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, reconoció el trabajo de INCIDIR y la participación activa de las empresas aliadas:
“Este es el resultado de un año de trabajo conjunto que demuestra el firme compromiso del sector empresarial con hacer equipo para promover la igualdad y prevenir la violencia laboral”.
Por su parte, Violeta Azcona, responsable del proyecto EQUILIBRA, agradeció la confianza depositada por SISEMH en INCIDIR para llevar a cabo esta iniciativa transformadora.
Resultados y reconocimientos
Se presentó un informe detallado sobre los logros del proyecto, destacando la metodología utilizada para identificar y eliminar barreras de violencia que enfrentan las mujeres en sus centros de trabajo.
Entre los aliados institucionales y municipales que colaboraron en el programa se encuentran:
Asociación de Industriales El Salto
Asociación de Recursos Humanos Alto Sur
Asociación Femenina Pro México A.C
Ayuntamientos de Atotonilco El Alto y Degollado
Hotel Cinco Diamantes
Ready Tepatitlán
Esfera Industrial
Universidad del Valle de Atemajac
El acto contó con la presencia de líderes sindicales, empresariales y representantes gubernamentales, como Jesús Gaytán (CTM), Antonio Lancaster Jones (Industriales de Jalisco), Claudia García Ramos (STPS), Edgar Hernández (INCIDIR) y Mirna Guadalupe Ibarra Báñales (RH Altos Ciénega).
Empresas ejemplares en igualdad laboral
Durante la clausura, se reconoció a las empresas que han demostrado un compromiso ejemplar con la igualdad laboral:
Agrícola Don Memo
Chocolatera Ibarra
Clase Azul México
Clevensound México
Destilera Casa Valle Amante
Fundación Expo Guadalajara
Goodyear
Grupo GROSSE
Grupo PiSA
Grupo Sindical Gaitán CTM
Herbalife Internacional de México
InBest Cloud
Oleo Palma
Pastelería Newfield
Plexus Electrónica AZT y MYA
Promocionales de Occidente
Quimi-Kao
Regal Rexnord
Samina
Sensey Electronics
Universal Científico Industrial de México