Concluye con éxito el programa “Asociaciones por la Igualdad” impulsado por SISEMH

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) clausuró con éxito los trabajos del programa “Asociaciones por la Igualdad” (API) 2025, enfocado en la prevención de la violencia laboral contra las mujeres. El cierre se realizó en un encuentro que reunió a representantes del sector público, sindical y empresarial, reafirmando el compromiso institucional por entornos laborales más igualitarios y libres de violencia.

Talleres y alianzas para transformar espacios laborales

A través del proyecto EQUILIBRA, la Asociación INCIDIR llevó a cabo cerca de 30 talleres en empresas de municipios como Amatitán, Atotonilco, Degollado, Ocotlán, Tolimán, Tepatitlán y el Área Metropolitana de Guadalajara. Estas actividades beneficiaron a más de 1,500 personas, promoviendo la igualdad de género y la erradicación de la violencia en el ámbito laboral.

Durante el evento, Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, reconoció el trabajo de INCIDIR y la participación activa de las empresas aliadas:

“Este es el resultado de un año de trabajo conjunto que demuestra el firme compromiso del sector empresarial con hacer equipo para promover la igualdad y prevenir la violencia laboral”.

Por su parte, Violeta Azcona, responsable del proyecto EQUILIBRA, agradeció la confianza depositada por SISEMH en INCIDIR para llevar a cabo esta iniciativa transformadora.

Resultados y reconocimientos

Se presentó un informe detallado sobre los logros del proyecto, destacando la metodología utilizada para identificar y eliminar barreras de violencia que enfrentan las mujeres en sus centros de trabajo.

Entre los aliados institucionales y municipales que colaboraron en el programa se encuentran:

Asociación de Industriales El Salto

Asociación de Recursos Humanos Alto Sur

Asociación Femenina Pro México A.C

Ayuntamientos de Atotonilco El Alto y Degollado

Hotel Cinco Diamantes

Ready Tepatitlán

Esfera Industrial

Universidad del Valle de Atemajac

El acto contó con la presencia de líderes sindicales, empresariales y representantes gubernamentales, como Jesús Gaytán (CTM), Antonio Lancaster Jones (Industriales de Jalisco), Claudia García Ramos (STPS), Edgar Hernández (INCIDIR) y Mirna Guadalupe Ibarra Báñales (RH Altos Ciénega).

Empresas ejemplares en igualdad laboral

Durante la clausura, se reconoció a las empresas que han demostrado un compromiso ejemplar con la igualdad laboral:

Agrícola Don Memo

Chocolatera Ibarra

Clase Azul México

Clevensound México

Destilera Casa Valle Amante

Fundación Expo Guadalajara

Goodyear

Grupo GROSSE

Grupo PiSA

Grupo Sindical Gaitán CTM

Herbalife Internacional de México

InBest Cloud

Oleo Palma

Pastelería Newfield

Plexus Electrónica AZT y MYA

Promocionales de Occidente

Quimi-Kao

Regal Rexnord

Samina

Sensey Electronics

Universal Científico Industrial de México