DIF Jalisco alista Semana de la Adopción con actividades culturales y comunitarias

Del 3 al 9 de noviembre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), con apoyo de familias adoptivas, llevarán a cabo la Semana de la Adopción con motivo del Día Mundial de la Adopción.

El programa contempla actividades artísticas, deportivas y didácticas abiertas al público, como la intervención de un mural, una exposición de cartas, la proyección de un cortometraje, una obra de teatro y un rally familiar.

La campaña “Elige Amar, Elige Compartir” será reforzada con la exposición “Cartas para una familia”, disponible desde el 3 de noviembre en la Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero. Las cartas fueron escritas por niñas, niños y adolescentes institucionalizados que expresan su deseo de pertenecer a una familia, con apoyo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

El domingo 9 de noviembre se realizará un rally en el Parque Metropolitano de 9:00 a 12:00 horas, y por la tarde, en el Foro del Centro Comercial Andares, se presentará la obra de teatro ¡Vamos a portarnos mal! de Diagonal Teatro, seguida de la proyección de un cortometraje producido por una familia adoptiva.

Participarán personas que han adoptado para compartir sus experiencias. Los artistas Miguel Asa y Perla Vázquez Bretón estarán a cargo del mural urbano, mientras que Alexis Hernández y Armando Amezcua forman parte del elenco teatral. El cortometraje fue realizado por la productora Descubridora.

El DIF Jalisco promueve la adopción como un acto de amor que garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

Para saber más:

-Adoptar es un acto de amor que el DIF Jalisco promueve, para dar un hogar a las niñas, niños y adolescentes que viven en alguna casa hogar y que su situación jurídica les permite ser adoptados.

-Los artistas que realizarán la activación de arte urbano a través del Mural son: Miguel Asa, Fundador de Proyecto Ululayu y Perla Vázquez Bretón, de Galería de Arte Clandestina.

- Alexis Hernández y Armando Amezcua forman parte del elenco de la obra de teatro ¡Vamos a portarnos mal!

- El cortometraje a disfrutar fue hecho por la productora Descubridora.