Privan de la libertad a hombre radicado en Estados Unidos que estaba de visita en Teocaltiche

Christian Sandoval Pedroza fue privado de la libertad en Teocaltiche

El pasado jueves 30 de octubre, un grupo de hombres armados irrumpió por la fuerza en un domicilio particular de la Colonia El Barrio, municipio de Teocaltiche, para llevarse privado de la libertad a Christian Sandoval Pedroza, una persona radicada en Estados Unidos, quien suele visitar dicha localidad jalisciense con cierta frecuencia.

Los delincuentes sacaron a Christian de la vivienda y lo subieron a un vehículo del que solo se ha informado que era de color negro.

Sus familiares y páginas de redes sociales en Internet solicitan que se difunda el caso como medida para encontrarlo.

Christian visitaba Teocaltiche para asistir a las festividades con motivo de la Romería de Nuestra Señora de los dolores, que se celebran en el municipio en noviembre.

La familia del desaparecido señaló que Christian iniciaba actividades en la ganadería y que ya recurrieron al Ministerio Público de Lagos de Moreno para reportar el caso.

MATAN O JOVEN EN TEOCALTICHE

El mismo día de la desaparición de Christian Sandoval, el jueves 30, otro hombre fue asesinado a tiros en Teocaltiche, en la Calle del Ciervo esquina con Privada del Ciervo, de la Colonia El Pirul.

La víctima, de alrededor de 25 años de edad, fue hallada en dicho sitio y presentaba heridas por proyectiles de arma de fuego en el cráneo. Cerca del cadáver estaba una motocicleta Honda de bajo cilindraje.

En la escena del crimen, peritos forenses levantaron varios casquillos de bala al parecer calibre nueve milímetros.

MUNICIPIO SIN PAZ

Apenas el pasado miércoles 15 de octubre, otro homicidio fue cometido a balazos en la Calle Revolución al cruce con Justo Sierra, en la colonia El Tanque, cerca del centro de la cabecera municipal de Teocaltiche.

Desde el pasado mes de febrero, el municipio es asolado por la delincuencia, y en respuesta, el Gobierno del Estado tomó la vigilancia de la demarcación a través de la Policía de Jalisco, se incrementó la presencia de la Guardia Nacional y Ejército y se impuso un plazo de 45 días para pacificar a Teocaltiche.

El lapso, determinado por el gobernador Pablo Lemus, inició el 23 de abril y venció el 7 de junio; sin embargo, la tranquilidad no acaba de asentarse a pesar de los esfuerzos y aumento de presencia de las corporaciones estatales y federales, que han logrado importantes golpes a la delincuencia organizada.