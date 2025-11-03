El PAN Jalisco y sus diputados le piden a Lemus que rinda su Informe ante el Congreso

Juan Pablo Colín, presidente del PAN; Claudia Murguía, coordinadora legislativa y Paco de la Cerda, coordinador de los regidores. La dirigencia panista hizo una rueda de prensa en las oficinas del PAN en el Congreso.

El Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus debe hacerlo ante el Congreso local, “como parte de un ejercicio republicano, abierto y transparente, de cara a la ciudadanía”, aseguraron el presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín y la coordinadora de la bancada del blaquiazul, Claudia Murguía Torres.

El presidente estatal del PAN destacó que Acción Nacional ha sido históricamente un defensor de la institucionalidad, la rendición de cuentas y la democracia. Subrayó que el PAN seguirá siendo una oposición responsable, crítica y constructiva, comprometida con los ciudadanos y no con la confrontación política.

“El PAN representa a miles de jaliscienses que creen en una política con principios, no en la simulación. La transparencia no se demuestra con eventos cerrados o discursos controlados, sino rindiendo cuentas de frente, aquí, ante el Congreso y la sociedad”, expresó Colín.

La postura del PAN, de sus diputados y sus regidores se da como respuesta al anunció de que el mandatario estatal hará su primer informe, no frente al Congreso del Estado, sino en un acto cerrado.

Algunos de los temas que el PAN considera urgente aclarar en el próximo informe de gobierno son los siguientes:

● La descentralización real del gobierno estatal, evitando concentrar esfuerzos en temas mediáticos como el Mundial 2026.

● El abandono del campo jalisciense y la falta de apoyos efectivos a los productores.

● El incumplimiento de proyectos de infraestructura, como el tren ligero al aeropuerto que “terminó convertido en camión”.

● La ausencia de resultados en seguridad pública, donde los avances dijo “se han quedado en redes sociales”.

● La opacidad en el SIAPA, organismo que calificó como “una caja de aviadores” que opera sin transparencia ni eficiencia.

Por su parte, la diputada Claudia Murguía, coordinadora de la fracción panista, reiteró el llamado al gobernador Pablo Lemus para que acuda personalmente al Congreso a presentar su informe, como un acto republicano de transparencia y respeto institucional.

“Invitamos al gobernador a que venga a este Congreso, donde juró cumplir y hacer cumplir la ley. Aquí tiene la oportunidad de explicar sus resultados, escuchar críticas constructivas y demostrar que su administración cree en la democracia”, afirmó Murguía.

La legisladora subrayó que el Congreso está preparado para recibir al mandatario estatal en sesión solemne el próximo 6 de noviembre, y enfatizó que la postura del PAN no busca la confrontación, sino promover el diálogo y la rendición de cuentas efectiva.