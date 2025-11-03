Pablo Lemus inaugura aulas de música para transformar la educación infantil

. .

En una jornada dedicada al impulso educativo y cultural, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, visitó la escuela primaria Manuel Martínez Valadez para presentar oficialmente las nuevas aulas de música, un programa pionero que posiciona al estado como el único en México en impartir clases de música de manera sistemática en escuelas públicas.

Durante su recorrido, Lemus compartió directamente con niñas y niños, quienes ya comienzan a explorar instrumentos, ritmos y melodías como parte de su formación escolar. El mandatario destacó que este esfuerzo busca fortalecer el desarrollo emocional, cognitivo y creativo de las infancias, reconociendo el poder transformador de la música en el aprendizaje y la convivencia.

“La música no solo educa, también une, inspira y da sentido. Queremos que cada niña y niño en Jalisco tenga acceso a esta herramienta de vida”, expresó Lemus ante docentes y familias reunidas en el patio escolar.

El programa de aulas de música forma parte de una estrategia estatal más amplia para renovar y equipar los planteles de educación básica, enmarcada en el proyecto Jalisco con Estrella. Esta iniciativa contempla la rehabilitación de más de 7 mil escuelas en todo el estado, integrando espacios dignos, tecnología educativa y ahora también formación artística

Además se hizo la entrega simbólica de instrumentos y materiales didácticos. Con esta acción, el gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con una educación pública integral, que no solo cubre contenidos académicos, sino que también cultiva el talento, la sensibilidad y el sentido comunitario de las nuevas generaciones.