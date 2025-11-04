Arranca la campaña “Guadalajara es mundialista” rumbo al 2026

El Gobierno de Guadalajara dio el banderazo de salida a la campaña “Guadalajara es mundialista”, una estrategia que busca llenar de espíritu futbolero a la ciudad de cara a la Copa del Mundo 2026. La alcaldesa Verónica Delgadillo presentó el spot oficial con el que inicia esta celebración deportiva que acompañará a las y los tapatíos durante los próximos meses.

Guadalajara es tradición, es cultura, es deporte, ¡Guadalajara es mundialista!



Desde aquí, desde la ciudad más bonita y más mexicana 🇲🇽, nos estamos preparando para ser la mejor sede. pic.twitter.com/gPoB3n5uId — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) November 4, 2025

Como parte de su papel en este torneo internacional, Guadalajara será sede de cuatro partidos en el Estadio Akron, entre ellos uno de la Selección Mexicana el 18 de junio de 2026. Los demás encuentros se celebrarán los días 11, 23 y 26 de junio, dentro de la primera fase del Mundial, lo que confirma el protagonismo de la ciudad en el calendario futbolístico global.

GDL Mundialista (Cortesía)

Para marcar el arranque de las actividades, el viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas, el Centro Histórico se convertirá en una gran cancha urbana con el Partido de Leyendas del Futbol, en el que participarán algunas de las figuras más queridas del balompié nacional: Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Alberto “El Venado” Medina, Pável Pardo y Carlos Salcido, quienes regresarán al corazón de la ciudad para encender la pasión mundialista.

Juego de leyendas (Presentación | Cortesía)

Además, desde este año y hasta marzo de 2026, el municipio implementará un torneo de futbol 11 femenil y varonil entre las áreas del Gobierno de Guadalajara, con el propósito de impulsar la práctica deportiva desde el ámbito laboral. De manera paralela, se prepara el torneo interprimarias “Listas y Listos para el Mundial”, programado para realizarse entre finales de 2025 y marzo de 2026, con la intención de que todas las niñas y los niños de Guadalajara puedan sumarse a esta experiencia inspirada en la Copa del Mundo.

GDL Mundialista (Cortesía)

Como parte de los preparativos, se llevarán a cabo intervenciones urbanas en distintos pasos a desnivel y subterráneos de la ciudad, para mejorar la movilidad, la seguridad y la imagen urbana rumbo a la llegada de visitantes nacionales e internacionales que vivirán el Mundial desde Guadalajara.

La fiesta futbolera también llegará a los espacios públicos. Durante los fines de semana, la Vía RecreActiva contará con espectáculos de freestyle futbol, combinando malabares con música para que toda la familia disfrute del deporte de una manera dinámica y divertida. Además, el municipio impulsará la feria itinerante “Comunidades Mundialistas”, que recorrerá las 11 zonas de Guadalajara con actividades como videomapping, cine al aire libre, talleres artísticos, teqball, futbol tenis y futbolitos, llevando el ambiente mundialista directamente a las colonias.

GDL Mundialista (Cortesía)

Las expresiones artísticas serán parte fundamental de esta campaña, por lo que creadores locales como Ale Poiré, FRASE, JAZO R, OKEDA, Lancaster, JEWEL, XEART E, NEFT y RESOER, entre otros talentos, participarán en intervenciones y contenidos que unirán el arte con la pasión por el futbol.

Con todo este despliegue deportivo, cultural y urbano, Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes y demostrar que la ciudad está lista para vivir la fiesta más grande del planeta, contagiando la energía del Mundial 2026 a cada rincón del municipio.