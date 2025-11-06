El Congreso recibió el Primer Informe de Pablo Lemus; ahora viene la Glosa

Salvador Zamora entrega el Primer Informe de Pablo Lemus

En forma digital y en papel, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, cumplió con el trámite y entregó el Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus, este jueves las 9 de la mañana, en el Congreso del Estado.

El documento lo recibieron el presidente del Congreso, Julio Hurtado Luna, diputado del PAN, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada del PRI.

Ahora, las ocho fracciones parlamentarias analizarán el contenido del informe, harán su evaluación y plantearán preguntas a los secretarios del Gabinete Estatal que acudirán a las sesiones de Glosa del Informe. Esta vez, este ejercicio se hará en sesiones ante el pleno, algo que no sucedía desde hace varias Legislaturas.

El secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Dijo que no le asusta el nuevo formato de Glosa del Informe.

“Me parece un formato innovador. Yo no recuerdo los últimos años que se haya dado un formato parecido, me parece que es también positivo, creo que nos permite establecer un diálogo directo con los diputados, nosotros le imprimimos el sello -por indicaciones del gobernador de gobernar al estilo Jalisco- y gobernar al estilo Jalisco es haciéndolo de frente con los ciudadanos, pero también con quienes representan a los ciudadanos y este Poder Legislativo muestra la decisión de los ciudadanos en el proceso electoral de 2024 y este Congreso plural nos permite poner primero a Jalisco, antes que los intereses personales o de colores partidistas”, precisó Zamora.

El presidente del Poder Legislativo, Julio Hurtado, dijo que los diputados hubieran querido que el gobernador Pablo Lemus, presentara su informe ante el Congreso.

“Se le hizo la invitación, a través de la Junta de Coordinación Política. Nosotros también lo invitamos a la sesión, nosotros representamos un Poder autónomo, independiente y que tiene su propia ruta de funcionamiento. Creo que la autonomía y la independencia no está peleada y no debe implicar necesariamente la confrontación”, dijo.

Las sesiones de glosa del Primer Informe de Pablo Lemus se harán en el Congreso, del 18 al 27 de noviembre.