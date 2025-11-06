Elegirán a mujeres para ocupar dos magistraturas vacantes en el STJE

Diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia: Ana Fernanda Hernández, Adriana Medina y Marta Arizmendi

En forma unánime, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso aprobó las convocatorias para ocupar dos vacantes de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

La magistrada María Eugenia Villalobos Ruvalcaba se retira en forma voluntaria, por edad y el otro es el espacio que dejó Daniel Espinosa Licón, ex presidente del STJE, quien tiene una suspensión legal a su favor, para que el Congreso no elija a nadie en su lugar. Sin embargo, el Congreso hará todo el proceso para ocupar la vacante y únicamente quedará pendiente la elección del espacio, informó la diputada de MC, Adriana Medina, presidenta de la Comisión legislativa.

En ambos casos, se deberá elegir a dos mujeres magistradas, por criterio de paridad de género.

“Las aspirantes se van a presentar a un examen teórico-práctico, estamos aprobando una nueva modalidad que aparte de lo teórico, sea también la resolución de una sentencia para que las candidatas a magistradas puedan elaborar una resolución de sentencia. Es algo novedoso, pero también decirles que, si quieren ser magistradas, deben estar preparadas para serlo. Sí debe ser al momento”, dijo la legisladora.

El tiempo para responder a la resolución de una sentencia será de cuatro horas el 9 de diciembre y el examen teórico se deberá presentar el día previo, el 8 de diciembre.

El registro de aspirantes será el 1, 2 y 3 de diciembre. La guía de estudio para los sustentantes se publicará el 14 de noviembre.

Las dos magistraturas deberán elegirse por el pleno del Congreso, antes del 15 de diciembre, dijo la legisladora.

Estos nombramientos serán solo por año y medio, ya que en junio de 2027 se debe realizar la elección judicial local de jueces y magistrados.