Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
07 nov 2025 - 03:57 PM
Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
Guadalajara
Jóvenes universitarios aportan ideas para una Guadalajara más ordenada y con mejores servicios públicos
Inician mesas temáticas para renovar los Planes Parciales de Desarrollo en Guadalajara
Por
Samantha Lamas
noviembre 07, 2025 at 3:55p.m. GMT-6
Lo más relevante en México