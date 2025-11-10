Dictan prisión preventiva de un año y un mes a presunta homicida

Natalia "N", acusada de homicidio calificado

Una mujer a quien se acusa de participar en el asesinato a golpes y asfixia en agravio de un hombre en el municipio de Juanacatlán en julio del 2024, fue vinculada a proceso, por lo que debe permanecer un año y un mes en prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrollan las indagatorias para demostrar su plena culpabilidad y que se le dicte una sentencia.

La señalada como homicida es Natalia “N”, quien la tarde del 28 de julio del año pasado se hallaba en una reunión en su domicilio la tarde del 28 de julio de 2024.

Por razones que no fueron aclaradas, la imputada en compañía de otros de sus invitados, comenzaron golpear a uno de los asistentes, y utilizando un cable, lo asfixiaron.

“El grupo de presuntos agresores trasladó el cuerpo envuelto en una cobija y lo abandonó en calles de la Colonia Villas Andalucía del municipio de Juanacatlán”, señaló la Fiscalía.

El Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Regional logró que la presunta delincuente fuera capturada y presentó elementos probatorios que permitieron su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.

“El Juzgado de Control emitió como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año y un mes para que concluyan las indagatorias que permitan avanzar hacia una sentencia. Del mismo modo, las investigaciones continúan para dar con las demás personas involucradas y deslindar responsabilidades”, advirtió la Fiscalía de Jalisco.