Informa Gobierno de Jalisco que reforzó cobertura de transporte público en oriente del Área Metropolitana de Guadalajara

El Gobierno de Jalisco informó que para ampliar la cobertura y la conectividad del oriente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se reforzó la cobertura del transporte público de las Rutas 5 y 5-B de Mi Transporte Tren Ligero.

“Con esto se conectará el nuevo Periférico de Tonalá, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara —con un paradero a pocos metros de las llegadas nacionales—, hasta la Estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero", indicó el Poder Ejecutivo estatal.

Aseguró que el fortalecimiento de esas rutas, que abarcan más de 40 kilómetros de recorrido, permitirá reducir la frecuencia en la Ruta 5, de 40 a 18 minutos, y en la Ruta 5-B, de 25 a 15 minutos, lo que beneficiará diariamente a más de 13 mil usuarias y usuarios, especialmente en las zonas de El Salto, Tonalá, CUTonalá y el Aeropuerto.

“Para garantizar un servicio cómodo, moderno y accesible, SITEUR incorporó 20 nuevas unidades Mercedes Benz con capacidad de hasta 80 pasajeros, equipadas con rampas, espacios para personas usuarias de silla de ruedas, placas en Braille, guías podotáctiles y asientos preferenciales, en cumplimiento con los estándares de accesibilidad universal”, señaló el Gobierno de Jalisco.

Se informó que en el arranque estos nuevos camiones estuvieron presentes Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; Amilcar López Zepeda, Director General del SITEUR, y la Diputada local Alejandra Giadans Valenzuela, Presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado.

El Secretario de Transporte explicó que la Ruta 5, conocida también como C-98, tendrá más y mejores unidades que llegarán a El Salto, a Tonalá, al CUTonalá, al Aeropuerto y a El Castillo.

“Con estas unidades se va a dar un servicio con mejor frecuencia, con mejor capacidad, que lo habían estado pidiendo tanto estudiantes de la UdeG como toda la población del oriente”, manifestó Monraz Villaseñor.

El titular del SITEUR, por su parte, prometió que se logrará reducir hasta 50 por ciento los tiempos de espera de los usuarios con el reforzamiento a estas rutas.

También se dijo que estas acciones forman parte del programa de modernización del sistema de transporte público impulsado por el Gobierno de Jalisco.

2 MIL 305 MDP PARA 203 NUEVAS UNIDADES

El 6 de octubre el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una inversión de 2 mil 305 millones de pesos para la adquisición de 203 unidades, entre autobuses y trenes, adquiridos para fortalecer la movilidad de millones de personas que anualmente se mueven en los diferentes sistemas de transporte operados por el SITEUR.

En una primera etapa 100 nuevos vehículos se integran a las rutas de Mi Transporte Tren Ligero, con una inversión de 378 millones de pesos, para beneficio directo de 52 mil personas usuarias cada día.

Durante octubre, reforzaron las Rutas 1 y 1-B de Mi Transporte Tren Ligero, y redujeron las frecuencias de paso de 40 a 10 minutos, con unidades articuladas y mejoras tangibles en el servicio.

Con esta serie de mejoras y ampliaciones, el Gobierno de Jalisco avanza en su compromiso con la consolidación de un sistema de movilidad metropolitano más sostenible y eficiente.

PARA SABER MÁS:

● Ruta 5 (Aeropuerto– Periférico Oriente– CUTonalá– Estación Periférico Norte de L1)

○ Frecuencia de paso mejorada de 40 a 18 minutos en este derrotero.

○ 10 nuevas unidades.

● Ruta 5-B (El Castillo– Periférico Oriente– Estación Periférico Norte de L1)

○ Frecuencia de paso mejorada de 25 a 15 minutos en este derrotero.

○ 10 nuevas unidades.