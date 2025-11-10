Tlaquepaque lanza la campaña “Ponte al Día” con descuentos de hasta 75% en multas y recargos

Con el propósito de que las y los habitantes del municipio aprovechen los beneficios del Buen Fin, el Gobierno de Tlaquepaque, a través de la Tesorería Municipal, lanzó la campaña “Ponte al Día”, que estará vigente del 14 al 30 de noviembre y ofrecerá hasta un 75% de descuento en multas y recargos de distintos conceptos.

Entre los rubros incluidos se encuentran el pago del predial, servicio de agua potable, licencias municipales, cementerios, mercados, así como infracciones a los reglamentos de Ecología y Medio Ambiente, Obra Pública y Protección Civil, entre otros.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, explicó que la campaña busca apoyar a la población y ofrecer facilidades para que las y los contribuyentes regularicen sus cuentas municipales aprovechando los descuentos durante este periodo especial.

“La intención es beneficiar a las familias tlaquepaquenses, brindando la oportunidad de ponerse al corriente con sus contribuciones y aprovechar los descuentos en un periodo accesible y cercano a la gente”, señaló el funcionario.

Para facilitar los trámites, el Ayuntamiento habilitó 20 puntos de atención distribuidos en distintas zonas del municipio, con horarios de servicio de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Además, los pagos pueden realizarse en línea a través del sitio web oficial: www.tlaquepaque.gob.mx

También se dispone de la opción de pago en instituciones bancarias como Bancomer, Banorte, Banamex, HSBC, Santander, BanBajío y Scotiabank, así como en tiendas Oxxo, ofreciendo múltiples alternativas para cumplir con las obligaciones municipales de manera cómoda y accesible.