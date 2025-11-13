Vero Delgadillo presenta iniciativa para crear un Fondo de Capitalidad y reactivar el Fondo Metropolitano

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó una iniciativa para exhortar a la Cámara de Diputados Federal a crear un Fondo de Capitalidad y reincorporar el Fondo Metropolitano, con el objetivo de que las ciudades capitales vuelvan a recibir recursos federales destinados a infraestructura urbana.

La propuesta formaliza la petición que Delgadillo hizo previamente mediante una carta abierta, donde llamó a otorgar un trato presupuestal justo a Guadalajara y a otras capitales que enfrentan dinámicas y necesidades distintas al resto de los municipios.

“Pedimos especialmente dos cosas: la primera es que se pudieran recuperar los fondos metropolitanos que hasta 2018 existían y permitían que ciudades como Guadalajara accedieran a ese recurso para arreglar calles y espacios públicos. Lo segundo es que se creara un fondo a la capitalidad, es decir, a las ciudades capitales que soportan otras dinámicas sociales a diferencia de los municipios que no son capital”, explicó la Presidenta.

Argumentos de la iniciativa

El documento expone que la distribución del presupuesto público federal no ha sido revisada en más de 40 años, pese a que las ciudades capitales, entre ellas Guadalajara, viven hoy presiones poblacionales, sociales y de movilidad muy distintas a las de décadas pasadas.

Respecto al Fondo Metropolitano, Delgadillo recordó que la última vez que la ciudad recibió recursos de esa bolsa fue en 2018, cuando llegaron 3 mil 200 millones de pesos que permitieron renovar avenidas, calles, mercados, unidades deportivas y otros espacios públicos.

Sobre el Fondo de Capitalidad, la iniciativa plantea que funcionaría como un mecanismo de compensación para ciudades que, por su papel como centros políticos, económicos y administrativos, deben sostener cargas adicionales generadas por habitantes no residentes y por la concentración de funciones gubernamentales.

“Invito a que las y los regidores que formamos parte de este cabildo podamos juntos alzar la voz para que salga adelante esta iniciativa, que pide más recursos para Guadalajara y así poder atender sus calles y sus redes hidrosanitarias. Antes se contaba con esos apoyos, y desde 2018 dejaron de existir”, señaló Delgadillo.

Otras iniciativas presentadas

Durante la sesión de Cabildo, la Presidenta también presentó tres iniciativas adicionales:

Dos de ellas buscan ampliar el área de protección del Bosque Los Colomos y de la Barranca de Huentitán .

. La tercera establece las directrices para el Presupuesto Participativo 2026.

Además, los regidores aprobaron la firma de un convenio para incorporar al Seguro Social a los trabajadores del OPD GDLimpia, así como el inicio de proyectos para la construcción de un parque en la colonia Autocinema.