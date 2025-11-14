Plantean reforzar gasto para las diversas áreas de búsqueda de personas desaparecidas

Se necesita mejorar la capacidad de atención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es importante también reforzar a la Comisión de Atención a Víctimas.

Para 2026, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, propuso reforzar con gasto tres temas vitales para el estado: la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a mujeres detectadas con cáncer de mama y la prevención de violencia contra las mujeres.

Entre enero y octubre de este año, desaparecieron 2 mil 309 personas en Jalisco. Por ello, este es el principal problema que enfrenta el estado y se necesita una respuesta desde el gobierno ante ello, dijo la legisladora Candelaria Ochoa, al subir a la tribuna legislativa para explicar sus iniciativas.

“Por ello, propongo que a la Comisión de Búsqueda de Personas se le aumenten 25 millones de pesos mas; al sistema de Ciencias Forenses 300 millones de pesos; al programa de Investigación Ministerial, 50 millones; y al Modelo Integral de Atención a Víctimas, 20 millones. Estos recursos permitirán fortalecer los operativos de búsqueda, mejorar los laboratorios forenses y capacitar a personal especializado”, explicó.

Otro tema que pidió atender la legisladora de Morena es el de la incidencia de casos de cáncer de mama. Por ello, propuso crear un programa que tenga 100 millones de pesos para su operación.

“Me refiero a la iniciativa de acuerdo legislativo que propone crear el Programa de Promoción, Prevención y Detección del Cáncer de Mama en las Mujeres, con una asignación de 100 millones de pesos a la Secretaría de Salud Jalisco. El cáncer de mama es el principal tipo de cáncer que causa la muerte en mujeres a nivel mundial”, dijo.

A escala mundial, en el año reciente se registraron 2.3 millones de casos detectados y 670 mil defunciones de mujeres.

La diputada local también pidió que se asignen 50 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para respaldar al programa de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género.

Estas propuestas se turnaron a la Comisión de Hacienda del Congreso, a fin de que sean tomadas en cuenta en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 del gobierno de Jalisco.