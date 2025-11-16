Localizan en Central Nueva de Tlaquepaque a adolescente michoacano reportado como desaparecido

La madre logró saber que su hijo viajaba en una unidad de la línea Primera Plus con destino a la Nueva Central Camionera,

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque informó que un adolescente de 17 años, originario de Michoacán y reportado como no localizado, fue ubicado la noche del pasado jueves y entregado de manera segura a su madre durante la madrugada del viernes, en un operativo encabezado por el Subdirector de Prevención al Delito.

Una hermana menor comentó que presuntamente mantenía comunicación telefónica con alguien que decía ser un “tío” en Jalisco, pese a que la familia no tiene parientes en la entidad. Más tarde, la madre logró saber que su hijo viajaba en una unidad de la línea Primera Plus con destino a la Nueva Central Camionera, por lo que pidió apoyo para su localización.

Elementos operativos se trasladaron al punto y, en coordinación con personal de la empresa transportista, confirmaron que existía un reporte previo emitido desde Zamora, Michoacán. La unidad arribó a las 21:50 horas, momento en que los oficiales identificaron al adolescente y procedieron a su resguardo. Posteriormente, fue llevado a valoración médica y trasladado al CANNAT (Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque).

Durante la madrugada, el menor fue entregado a su madre, siguiendo los protocolos establecidos y asegurando en todo momento su integridad.

La corporación municipal reiteró su compromiso de atender con oportunidad los reportes ciudadanos y proteger a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando se trate de personas provenientes de otros municipios o estados.