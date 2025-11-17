Se tiene que actuar para darle viabilidad al Fondo de Pensiones del Estado, advirtió la Fesijal

Ángel Rodríguez Valdez es el líder de la Fesijal, que agrupa a 13 sindicatos y más de 13 mil trabajadores. Buscará una reunión con diputados locales.

De acuerdo al modelo actual, el periodo de suficiencia del Fondo de Pensiones del Estado, es de apenas cuatro años, según un estudio actuarial difundido la semana anterior por el Gobierno de Jalisco.

En ese contexto, La Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco (Fesijal) advirtió que se tienen que tomar acciones para darle viabilidad al organismo y garantizar las pensiones de alrededor de 130 mil trabajadores afiliados y 50 mil jubilados, advirtió su líder, Ángel Rodríguez Valdez.

El líder gremial aclaró que ellos no están a favor de una reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que aumente las aportaciones de los empleados. Lo que la Fesijal quiere es que el gobierno de Jalisco asuma su responsabilidad en el quebranto del fondo pensionario y que le de vigencia hasta el año 2039, cuando saldrán los primeros jubilados con las condiciones de la reforma de 2009.

“Nosotros como Federación no estamos proponiendo una reforma como tal, porque si nos basamos al estudio actuarial, no estamos de acuerdo en la manera en que lo quieren hacer, que prácticamente es incrementar las aportaciones de los trabajadores, que hoy es de 11.5%, elevarlas hasta 52%. Estás hablando de media nómina de los trabajadores y obviamente, tampoco estamos de acuerdo en que se individualicen las cuentas”, aseveró.

Lo que va a pedir la Federación de Sindicatos Independientes a los diputados locales, es que se hagan cambios en la Ley del Ipejal, para que se cierre cualquier posibilidad a los actos de corrupción con el dinero de los trabajadores, que sea el gobierno de Jalisco el que se haga cargo de pagar la nómina del personal del Ipejal, que es de más de 306 millones de pesos anuales y que se “pluralice” el Consejo del Ipejal, que es donde se toman las decisiones sobre las inversiones que hace ese organismo público.

“Nosotros le llamamos una narrativa de reforma, no una propuesta de reforma, una narrativa que debe de estar sustentada en que ya no haya corrupción, que haya voluntad política por parte del gobierno del estado, que haya rendición de cuentas y que se persiga la impunidad” precisó.

La Federación de Sindicatos Independientes está conformada por trece sindicatos y alrededor de 13 mil trabajadores. Entre los gremios que la conforman están el Sindicato de los Hospitales Civiles, el Sindicato de Empleados Públicos del SIAPA y el DIF Jalisco.

Por ello, esta agrupación le hizo una petición formal al líder de la Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), José Miguel Leonardo Cisneros, para que rinda de cuentas de la representación que tiene ante el Consejo del Ipejal, a nombre de los burócratas.

“Donde le solicitamos como consejero, que rinda cuentas sobre las inversiones patrimoniales y los recursos del Instituto. También que informe de las acciones que ha realizado por vigilar y promover el equilibrio financiero, que informe que ha hecho respecto de la Reforma de 2021, donde el gobierno del estado se comprometió a dar de alta a los trabajadores para que iniciaran aportaciones”, enfatizó.

Ángel Rodríguez pidió que se incluya en el Consejo del Ipejal, a un representante de los trabajadores del Ayuntamiento de Zapopan, a un diputado o diputada local y a un representante de los jubilados.

La Fesijal buscará una reunión con los ocho coordinadores parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para que escuchen en forma directa sus propuestas.