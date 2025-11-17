Tlajomulco fortalece protección ambiental; atienden más de mil 800 reportes

El Gobierno de Tlajomulco consolidó este año su posición como referente nacional en la prevención y atención de delitos ambientales, gracias al fortalecimiento de la coordinación entre dependencias municipales, estatales y federales, así como a la operación de la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco, la primera en su tipo en México.

Durante el periodo 2024–2025, la administración municipal implementó operativos permanentes en zonas naturales y empresariales, campañas de educación ambiental y acciones de inspección contra quema de ladrillo, emisiones contaminantes y tala irregular, con el objetivo de proteger los recursos naturales y promover una cultura de corresponsabilidad ecológica.

En sesión de la Comisión edilicia de Medio Ambiente y Sustentabilidad, la titular de la Fiscalía, Verónica Mariana Delgado Carrillo, presentó su Primer Informe de Actividades, destacando que desde su nombramiento el 1 de noviembre de 2024 —marcando un hecho histórico al ser la primera mujer en ocupar este cargo en el país— la dependencia ha reforzado la gobernanza ambiental en el municipio.

Durante su primer año, la Fiscalía atendió 1,329 reportes ciudadanos a través de ConecTlajo y otros 500 vía oficios, principalmente relacionados con manejo inadecuado de residuos, emisiones contaminantes, tala de árboles, ruido y descargas de aguas residuales, concentrados en Valle Sur, Cabecera y San Sebastián.

Tlajomulco fortalece su liderazgo nacional en protección ambiental (Cortesía)

Entre los operativos más relevantes se encuentran: supervisión del cumplimiento de la veda de quema de ladrillo; inspecciones en empresas del corredor López Mateos durante la contingencia atmosférica; Operativo Vacaciones en Paz en áreas como Cerro Viejo y Bosque La Primavera; atención a reportes por contaminación auditiva y emisiones; y Participación en acciones interinstitucionales ante inundaciones en la zona del Valle.

Como parte del fortalecimiento institucional, se realizaron talleres dirigidos a personal de Protección Civil, la Policía Municipal, Fiscalía del Estado y organismos ambientales, sobre prevención de delitos, justicia ambiental e integración de carpetas de investigación.

En materia de educación ambiental, la Fiscalía impulsó actividades como: programa infantil “Hagamos Cine” sobre reciclaje; taller de montaje y preservación de insectos en Bosques de Santa Anita; campaña Reto Verde en el área natural El Charco Bendito, con 200 voluntarios y dos kilómetros reforestados; proyecto Bombitas de Vida, junto con Guardia Nacional, instituciones educativas y el sector privado, con el lanzamiento de 150 mil bombas de semillas.

También se lograron avances como la instalación del primer Punto Verde Metropolitano en Lomas del Sur, la realización del Festival de la Biodiversidad Etno-Micológica de Cerro Viejo y mesas de trabajo con SEMADET, SEMARNAT, PROEPA y la Cámara de Comercio.

Durante su mensaje, Delgado Carrillo afirmó que la Fiscalía Ambiental fue creada para fortalecer la gobernanza ecológica mediante la cooperación entre instituciones, ciudadanía, academia y sector privado.

“Tlajomulco tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional en buenas prácticas ambientales”, subrayó, destacando la importancia de impulsar la equidad de género y la justicia social en el ámbito ambiental.

El regidor Williams Eduardo Gutiérrez Ramírez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, reconoció la labor del equipo municipal y reiteró el respaldo del Cabildo. Afirmó que Tlajomulco se ha convertido en un modelo de participación y gestión ambiental que promueve respeto, educación y corresponsabilidad en la protección de los recursos naturales.