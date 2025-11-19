Abren tres carriles de avenida Adolf B. Horn; obra presenta avance del 60%

La transformación de la avenida Adolf B. Horn registra un avance del 60 por ciento con la apertura de los primeros tres carriles rehabilitados, un tramo de mil 300 metros lineales en concreto hidráulico que va del paso a desnivel a Periférico.

La intervención forma parte de un proyecto integral que busca mejorar la movilidad, reforzar la infraestructura hidráulica y atender los problemas de inundaciones que han afectado a la zona durante años.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señala que la habilitación de estos carriles permitirá intervenir la parte más dañada de la vialidad.

“Hoy damos un paso importante; hoy damos el paso de habilitar, digamos, los carriles norte que están con concreto hidráulico. (…) Se van a habilitar para que ya los carriles complicados, donde se desbarata la avenida por el tema de la humedad, los podamos intervenir”, explica.

Añade que en coordinación con la SIOP comenzarán con la instalación del acueducto que busca evitar futuras inundaciones y con los trabajos en los carriles del lado sur.

Además de la pavimentación, la obra incluye un colector pluvial, bocas de tormenta, infraestructura hidrosanitaria, nueva iluminación, señalización, cruceros seguros, vegetación y un camellón renovado. La intervención se realiza de manera conjunta entre el Gobierno Municipal, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP) y Gestión Integral del Agua.

Como parte de esta primera apertura entrará en operación un sistema de tránsito pendular para aprovechar los carriles terminados: de 05:00 a 15:00 horas habrá dos carriles con dirección a Guadalajara, y de 15:00 a 05:00 horas el sentido se invertirá para facilitar la circulación hacia Real del Valle.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, destaca que los trabajos incluyen infraestructura profunda destinada a resolver problemas recurrentes.

“Son mil 300 metros ya en concreto. Abajo ya metimos un colector pluvial y tenemos las bocas de tormenta. Los trabajos son definitivos y, en conjunto con la SIOP, arrancaremos el sanitario donde brota todos los días, que es lo que afecta las vialidades, presidente. A partir de este momento, abriendo el tráfico, nos brincamos con maquinaria al otro cuerpo”, detalla.

SIOP complementará con la pavimentación de un carril más en concreto y dos en asfalto, además de banquetas incluyentes, cruceros elevados, redes pluvial y sanitaria, y una nueva línea de agua potable. Paralelamente, Gestión Integral del Agua continúa con la construcción del acueducto que reforzará el abasto y la infraestructura hidráulica.

La autoridad municipal estima que la rehabilitación completa mejorará la movilidad, la seguridad vial y eliminará los puntos de inundación que históricamente han afectado la avenida.