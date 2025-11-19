Diputados hacen críticas a la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas

Edna Montoya, al centro. A su lado, las legisladoras Claudia Murguía y Tonantzin Cárdenas. Le pidieron cifras de personas que han sido localizadas, gracias a la dependencia.

El trabajo de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, creada al comienzo de la gestión del gobernador Pablo Lemus Navarro, como respuesta a la crisis de personas desaparecidas, fue puesta a revisión del Congreso local, durante la segunda jornada de Glosa del Informe de Gobierno, y no pasó la prueba.

Las diputadas Tonantzin Cárdenas, Valeria Ávila, Yussara Canales e Itzul Barrera, así como los legisladores Alejandro Puerto y Julio Hurtado, hicieron críticas diversas sobre el trabajo de la titular, Edna Montoya Sánchez.

La representante de Futuro, Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso, dijo que no hay resultados palpables en la localización de personas desaparecidas en Jalisco, con la creación de la nueva secretaría del gabinete estatal.

“La creación de la Secretaría de Inteligencia fue justificada con la necesidad dolorosa de fortalecer la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta del gobierno del estado ante la crisis de desapariciones. El día de hoy -sin embargo- sigue vigente el gran reto de justificar con resultados la operación de esta nueva dependencia, prometedora en el discurso y la intención de dotarla de más recursos, a pesar de que las víctimas y la sociedad no logramos materializar los resultados correspondientes”, expresó Cárdenas.

La legisladora de Morena, Itzul Barrera, subrayó que le pareció “muy penoso” que la secretaria de Inteligencia, Edna Montoya, acudió al Congreso, pero no supo decir cuántas personas han sido localizadas en Jalisco, gracias a su intervención y dijo que la funcionaria no contestó a la mayoría de las preguntas que le hicieron los representantes populares.

“El que una funcionaria pública que representa a la Secretaría de Búsqueda de Personas, se pare aquí y diga que los jóvenes desaparecen porque buscan una b¡vida mejor, o que desaparecen porque sus familias los violentan, me parece profundamente doloroso, porque si con esa visión de estado estamos estructurando una política pública, está basada en que los jóvenes desaparecen por culpa de sus familias y por la culpa de una vida mejor y si los jóvenes desean una vida mejor, es por la falta de oportunidades”, dijo Barrera.

El diputado del PAN, Julio Hurtado, presidente del Congreso, le pidió disculpas a Edna Montoya, por el tono severo de las críticas, pero aclaró que esa es su función. Le señaló que Lagos de Moreno es la ciudad media donde más desaparecen personas y siguen las quejas de los colectivos porque no se agiliza la búsqueda en vida, ni la identificación de cuerpos.

“Es nuestro trabajo cuestionar lo que el Ejecutivo está haciendo con el presupuesto que le aprobamos y con la responsabilidad que tienen. Quiero decir que no comparto, porque yo aprobé la creación de la Secretaría y que haya sido un acto de reconocimiento, porque no nos gastamos 65 millones de pesos al año, nada mas para reconocer que las desapariciones son un problema”, dijo.

La secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas afirmó que su tarea central es coordinador las tareas de todo el sistema para localizar a las personas y subrayó que el organismo a su cargo, apenas cumplió 11 meses de vida.

“Honorables diputadas y diputados, aún existen desafios importantes, Jalisco requiere consolidar un sistema de búsqueda más robusto, ampliar el personal especializado y fortalecer la infraestructura tecnológica para garantizar que cada caso reciba atención oportuna”, respondió Edna Montoya.

El legislador sin partido, Alejandro Puerto, afirmó que pese a la nueva Secretaría, las tareas de localización de desaparecidos siguen como un “trabajo fragmentado”, sin coordinación.