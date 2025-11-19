“Querían venir a desmanes, ahora se van a quedar”; Lemus advierte peso de la ley vs causantes de desmanes

Pablo Lemus estuvo en el aniversario del Poder Judicial del Estado. Hizo serias advertencias por los disturbios del 15 de noviembre

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, advirtió que por lo menos 17 de las 40 personas arrestadas por los disturbios del pasado sábado en el Centro Histórico de Guadalajara, llegaron de otros estados de la República y eran “delincuentes pagados” para participar en los daños a edificios del Congreso estatal y de Palacio de Gobierno, después de la marcha “Gen Z”.

“Fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco, si quisieron venir aquí al estado pues aquí se van a quedar (presos); ojo, y se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre tres y diez años; se van a quedar un muy buen rato, querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar, y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes, delincuentes pagados”, enfatizó el mandatario.

“Ya tenemos identificado un camión que venía de otro estado de la República donde venían estos manifestantes. De los 40 detenidos, hay 17 ya identificados de alta peligrosidad que vienen del Estado de México y de Michoacán principalmente y que fueron los que ocasionaron los daños contra el palacio de gobierno”, aseguró.

Lemus reiteró que se trata de “delincuentes pagados, claro, con intereses políticos a nivel nacional para tratar de desviar lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Luego vamos a ir transparentando de dónde salieron los recursos para pagarles; ellos en sus declaraciones van a ir ‘cantando’ quién les pagó los recursos para venir a hacer los daños aquí; al cabo de los años, ‘en la sombra’, ellos van a ir soltando mucha información”.

IDENTIFICAN AL “TARZÁN”

El gobernador de Jalisco informó que entre los detenidos de alta peligrosidad está uno apodado “El Tarzán”, un hombre identificado como participante en una decena de reyertas y manifestaciones violentas en otros estados del país, que como característica en común, no son gobernados por el partido Morena.

Sobre la posible detención de personas que en realidad no participaron directamente en los disturbios, Lemus previó que podrían salir en libertad garantizando la reparación del daño, mas no así los que están identificados como de alta peligrosidad.