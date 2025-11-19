Supervisa Laura Imelda y Siop avances de obras en Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, David Zamora Bueno, realizan un recorrido para supervisar el estado de diversas obras que se desarrollan en el municipio.

La gira incluye revisiones en el Puente de Arroyo Seco, Camino Real a Colima y varias estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero: La Cantera, Acueducto, 200 Años y Las Juntas, además de las laterales de Mi Macro Periférico.

Los funcionarios también visitan la estación Montenegro, en la carretera a Chapala, y observan el avance de los trabajos en la carretera San Martín de las Flores – San José El Verde, donde se construye un puente sobre el Arroyo del Medio que, según se informa, quedará concluido en marzo de 2026.

Al cierre del recorrido, ambos expresan que la coordinación entre municipio y estado permite atender directamente los detalles que surgen en campo. Pérez Segura destaca que durante la jornada dialogan con vecinos y ajustan aspectos de los proyectos.

Supervisión de obras en Tlaquepaque (Cortesía)

“Se escucharon a algunos vecinos, se tuvo la oportunidad de resolver sus inquietudes, sobre dónde estarán los pases para cruzar vialidades y otros, afortunadamente encontramos una escucha muy receptiva de parte del secretario y se fueron resolviendo sobre la marcha algunos detalles muy afortunados como en esta vialidad (San Martín de las Flores - San José El Verde), donde queremos garantizar la banqueta suficiente para las personas y que puedan cruzar”, afirma la presidenta municipal.

Sobre la Línea 4 del Tren Ligero, la alcaldesa señala que, aunque la operación iniciaría en diciembre sin las estaciones solicitadas por el municipio, los avances son significativos.

“Está muy aventajada la estación La Cantera, ya está el espacio listo para estación que ya está proyectada para el siguiente año, y la estación Acueducto que nos hicieron una propuesta, una alternativa que podría ser la viable en muy poco tiempo, entonces ya está la cimentación”, explica Pérez Segura.