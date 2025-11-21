Jalisco fue sede de las Mesas de Orientación y Seguimiento a los Procesos de Concertación de Recursos Federales 2026, un ejercicio impulsado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fortalecer la planeación estratégica del presupuesto del próximo año y permitir que su implementación pueda iniciar desde el primer trimestre.

Jalisco alberga mesas de orientación para la planeación de recursos federales de seguridad 2026 (Cortesía)

La sesión fue inaugurada por Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), y contó con la participación de representantes de Aguascalientes, Colima, Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Ali López Castellanos, director de Vinculación y Seguimiento del SESNSP, presentó el plan de gestión de recursos 2026 conforme al cronograma nacional. Durante la jornada se revisaron los lineamientos y la programación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), así como los tiempos estimados para la concertación del próximo año.

Las mesas forman parte de un proceso de planeación anticipada orientado a agilizar y mejorar la asignación de recursos federales en materia de seguridad. Concluidos los trabajos, los equipos integrarán los ajustes necesarios derivados de estas sesiones.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública destacó que estos ejercicios refuerzan la coordinación interinstitucional y su compromiso con una gestión más eficiente para obtener mejores resultados en seguridad pública.