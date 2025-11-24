Presenta Laura Imelda presupuesto 2026 por más de 3 mil millones de pesos

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque turnó a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que contempla un monto de 3 mil 174 millones 213 mil 181 pesos. El objetivo es que la propuesta sea revisada y analizada de manera detallada por las y los ediles.

También fueron enviadas a revisión las reglas de operación de los programas sociales Bienestar Incluyente, Líderes de Esperanza, Raíces de Esperanza y Prendiendo con Bienestar, los cuales operarán durante 2026 y representan una inversión total de 180 millones de pesos destinada al apoyo directo de familias del municipio.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que el presupuesto fue elaborado con un enfoque orientado a la equidad territorial, la transparencia, la rendición de cuentas, el enfoque social y la seguridad.

Señaló que estos principios serán la base para la aplicación de los recursos públicos durante el próximo año.

En la decimoséptima sesión del Ayuntamiento también se aprobó realizar la Sesión Solemne para la entrega del Premio Municipal a la Juventud Sobresaliente, con el propósito de reconocer las aportaciones de jóvenes que contribuyen al desarrollo de Tlaquepaque.