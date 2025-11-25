Alfaro inicia con pie izquierdo carrera como auxiliar técnico en 2da división de España

FOTO: X @EnriqueAlfaroR

Lo que debería haber sido un ¡Zambombazo! solo quedó en un tirititito. El ex gobernador de Jalisco Enrique Alfaro hizo su debut como auxiliar técnico con una derrota de su equipo, el Real Valladolid, que cayó 1-0 al visitar al Real Sociedad B, en el Estadio de Anoeta.

Junto al ex mandatario jalisciense debutó como entrenador del mismo cuadro de La Liga Hypermotion, (segunda división de España) el uruguayo Guillermo Almada, quien ha dirigido en México a Santos Laguna y Pachuca.

La solitaria anotación fue marcada al minuto 21 por conducto de Jon Balda, quien luego de un centro al área, proveniente de tiro de castigo, aprovechó el rechace de la defensa para disparar de zurda y mandar el balón a las redes.

El cuadro visitante tuvo mayor posesión del balón; incluso generó importantes oportunidades de empatar el marcador. Al 70′, un cabezazo del mediocampista croata Stanko Juric se estrelló en el ángulo superior derecho de la portería del cuadro local, pero a final de cuentas, el gol terminó por negársele a la oncena dirigida por Almada y el ex político jalisciense.

Con la derrota, el Real Valladolid queda en el noveno lugar de la tabla general de posiciones y se rezaga en las posibilidades de entrar a los playoffs para aspirar al ascenso a la Primera División.

En 15 fechas, el cuadro donde milita el ex gobernador Alfaro suma cinco triunfos, cinco empates y cinco juegos perdidos.

Almada y Alfaro se estrenarán como locales este sábado 29 de noviembre, cuando reciban al Málaga en el Estadio José Zorrilla.

“ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: ENRIQUE ALFARO

El pasado 21 de noviembre, el ex gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció en redes sociales su fichaje como auxiliar técnico en la segunda división de España.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion”, señaló el ex mandatario estatal.

“Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso”, agregó.

Y afirmó: “he venido aquí no sólo a aprender sino también a aportar al desarrollo institucional. Por eso agradezco de corazón la confianza del Real Valladolid. Sabré aprovechar la oportunidad que me han dado y voy a trabajar para sumar a este extraordinario proyecto”.

De acuerdo con medios de comunicación deportivos, el Real Valladolid de la Segunda División de España, es propiedad de una empresa de la que forman parte los mexicanos Gabriel Solares y Enrique Uruñuela.

En 2022, Solares fue inhabilitado por cinco años en la Liga MX, pues estaba a la cabeza de la directiva de los Gallos Blancos del Querétaro en marzo de ese año, cuando ocurrieron una serie de riñas entre aficionados en las gradas del Estadio Corregidora durante el partido contra el Atlas.