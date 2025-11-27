Catean finca en la Colonia Guadalajara Oriente y aseguran 10 vehículos irregulares

Finca con vehículos irregulares

Al cumplimentar una orden de cateo en busca de un automóvil robado, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, de la Fiscalía del Estado, aseguró una finca ubicada en la colonia Guadalajara Oriente, en donde se localizaron nueve carros y una motocicleta irregulares.

La dependencia informó que entre las unidades automotrices encontradas en el inmueble se detectaron dos vehículos con alteraciones en sus números de identificación, así como un coche de la marca Renault con anomalías y que está relacionado con una carpeta de investigación previa.

La Fiscalía señaló que la motocicleta incautada portaba una placa de circulación sobrepuesta, pues en el padrón vehicular pertenece a otra unidad similar.

Las indagatorias que incluyeron el cateo a la finca se desprendieron de una carpeta de investigación iniciada por el robo sin violencia de un auto de la marca Honda, ocurrido el pasado 5 de octubre en la colonia Insurgentes, del municipio de Guadalajara.

La corporación no aclaró si dicho automotor fue localizado en el sitio, el cual quedó asegurado y con sellos de clausura, mientras se da continuidad a las pesquisas.

Se dijo que los vehículos y la motocicleta fueron enviados al Ministerio Público para “los análisis correspondientes y la emisión de los dictámenes necesarios”.

La Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo sigue con las indagatorias para identificar a las personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos.