La Contraloría actuó en los casos de Ely Castro y ‘A Toda Máquina’

Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría de Jalisco. Participó en la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

La Contraloría del Estado aplicó 286 auditorías a dependencias y organismos públicos y revisó 178 obras públicas en 2025.

La titular del órgano fiscalizador, Teresa Brito Serrano, presentó una síntesis de sus actividades como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, ante diputados, quienes evaluaron en forma positiva su trabajo, al reconocer que ese organismo sí hace lo que le corresponde.

El caso de la contratación de Ely Castro, como asesora del SIAPA, fue un tema que le cuestionaron los legisladores a la contralora, a quienes dijo que en su revisión se encontró que cuatro servidores públicos del SIAPA, cometieron una “falta grave” al darle empleo a alguien que no reúne el perfil para ello.

“Las faltas graves se van al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). El último día de agosto se presentó todo el expediente con todo el procedimiento desahogado, incluyendo la oportunidad que por ley le corresponde a los señalados de defenderse, de apostar con argumentos a la defensa del caso, todo eso se remitió al TJA. Estamos en espera, tenemos la seguridad de que nos van a confirmar la falta grave”, respondió Teresa Brito.

Fue el legislador del PT, Leonardo Almaguer, quien le preguntó a la contralora, por qué no culminó en sanción la investigación hecha el sexenio pasado, sobre el pago que hizo el gobierno de Enrique Alfaro, por un monto de 3 mil 634 millones de pesos a la empresa Operadora de Servicios Mega, por el arrendamiento de maquinaria pesada del programa “A Toda Máquina”.

La contralora respondió lo siguiente:

“El tema de ‘A Toda Máquina’ por las irregularidades encontradas por la Contraloría del Estado se fue al TJA como falta grave. La Sala Unitaria desechó mis argumentos, apelé, la Sala Superior ratificó la resolución de la Unitaria y desechó mis argumentos. Se quiso tomar una medida precautoria, pero tratándose de un programa social, las máquinas siguieron funcionando. La Contraría cursó un procedimiento y concluyó hasta su última instancia esa resolución”, dijo la funcionaria, quien ha estado al frente de la Contraloría en los gobiernos de Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro y ahora con Pablo Lemus.

El diputado Leonardo Almaguer, lamentó que el TJA y otras instancias del propio gobierno se conviertan en diques donde topan algunas investigaciones que buscan castigar actos de corrupción.

“Me queda claro que usted está a contracorriente, no cabe duda que el trabajo que está haciendo la Contraloría se enfrenta contra un nivel de indolencia y de injusticia desde el gobierno del estado y desde lo que significa rendir cuentas, pero habremos de decirle que mientras usted haga un trabajo honesto al frente de esta Contraloría aquí va a haber aliados. Porque a nosotros sí nos interesa cuidar los centavos del pueblo de Jalisco”, subrayó Almaguer.

En las conclusiones, el legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, le pidió a la contralora estatal hacer una revisión a todo el Sistema Estatal Anticorrupción para que sea efectiva en Jalisco la lucha en contra de los corruptos, porque hasta ahora ese tema le ha quedado a deber a los jaliscienses.

Bravo Padilla cree que se requiere hacer una reforma a fondo de todo el Sistema Estatal Anticorrupción.