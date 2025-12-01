Crecer Escuelas de Tiempo Completo y abrir 250 aulas de música, proyectos para 2026

Juan Carlos Flores (de saco azul) presentó los proyectos estratégicos para 2026. La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, dio inicio al diálogo para definir el Presupuesto de Egresos 2026 de Jalisco.

La Secretaría de Educación solicitó al Congreso del Estado recursos económicos adicionales en el Presupuesto Estatal 2026. para cuatro proyectos estratégicos.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, se reunió con la Comisión de Hacienda y les dijo a los diputados que para 2026 quieren ampliar el programa de Escuelas de Tiempo Completo, arrancar con el proyecto Aulas de Música, remodelar 135 Centros de Atención Múltiple (CAM) y ampliar de 900 a 1,600 las becas de apoyo a niños destacados.

Flores Miramontes señaló que requieren 50 millones de pesos para abrir plazas y contratar a maestros de música y más de 200 millones de pesos para la compra de instrumentos musicales. La idea es que en una primera etapa se inicie con 250 aulas de música en escuelas metropolitanas y también en regiones foráneas.

“Estamos solicitando 50 millones de pesos para nuevas plazas. Requerimos en este escenario nuevos profesores de música y ojalá que el Congreso nos pueda apoyar con eso. Estamos pensando que para compra de instrumentos requerimos 200 millones de pesos que pudieran destinarse por parte del Congreso”, subrayó.

Otra vía para allegarse recursos en la compra de instrumentos musicales es hacer la gestión ante el Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC).

Las aulas de música darán una hora de clase semanal a los alumnos de educación básica. A los estudiantes con talento o gusto por la música les ampliarían cinco horas por semana de clases de música. Y a quienes tengan mayor avance, podrán integrarse a cuartetos, orquestas o mariachis escolares.

Para el programa Escuelas de Tiempo Completo, la Secretaría de Educación busca crecer la iniciativa de 21 planteles a 50 escuelas para el ciclo escolar que comenzará en agosto de 2026.

“En Escuelas de Tiempo Completo estamos solicitando 38 millones de pesos, esto nos va a servir para operar las escuelas que arrancamos este ciclo escolar, para que puedan operar el siguiente semestre y el nuevo ciclo escolar que arranca en verano, pero también estamos pidiendo aumentar a 29 escuelas más también con poco más de 30 millones de pesos. Ahorita son 21 y queremos llegar a 50, por eso queremos agregar otras 29 (escuelas)”, explicó.

En total, se necesitan por lo menos 318 millones extra: 280 millones para el programa Aulas de Música y 38 millones para escuelas de horario extendido.

En el caso de educación especial, se plantea remodelar 135 CAM (Centros de Atención Múltiple). En la primera etapa se van a intervenir entre 40 y 50 centros.