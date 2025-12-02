Jalisco registra 85% de avance frente a acciones que exige la Alerta de Violencia de Género

Fabiola Loya, compareció ante el Congreso local. Presentó avances en las acciones para reducir la violencia hacia las mujeres.

Una semana después de que la sesión de Glosa del Informe de Gobierno se canceló por falta de quórum (apenas 11 diputados presentes, de un total de 38), la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, regresó al Congreso para responder a las preguntas de los legisladores, sobre el primer año del actual gobierno.

La titular de Igualdad Sustantiva informó que tras las alertas de violencia de género decretadas en 2016 y 2018, a escala estatal y federal, el gobierno de Jalisco tiene un cumplimiento de 85% en las acciones para enfrentar esas violencias.

Dijo que se ha ampliado la estrategia Pulsos de Vida en las sucursales de las farmacias Guadalajara y las tiendas Oxxo y se han entregado 1,500 dispositivos de geolocalización a mujeres violentadas.

La diputada del PRI, Alondra Fausto, le dijo a la funcionaria estatal que pese a las acciones realizadas en 2025, Jalisco “no garantiza condiciones reales de igualdad ni de seguridad para las mujeres”.

“Porque cuando un estado aparece entre los primeros cinco lugares de embarazo adolescente, cuando se mantienen activas dos alertas de violencia género, cuando la brecha salarial no disminuye y cuando la violencia física, sexual y emocional sigue creciento, lo que existe es la desigualdad y como decir que estamos avanzando cuando Jalisco registra mas de 3 mil 300 embarazos adolescentes al año, según especialistas del Hospital Civil y de la Universidad de Guadalajara”, expresó.

La justicia no está llegando a las mujeres como debería, pese a que ya se amplió la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, señaló la diputada de Hagamos, Valeria Ávila.

Los Centros de Justicia para las Mujeres atienden a más de 200 personas violentadas, cuando el cupo es para 80, lo que pone en evidencia la saturación en la atención.

“Aún con el esfuerzo que implicó la creación de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, la justicia no está llegando a las mujeres al ritmo que debería, por lo que solo 16.5% de las carpetas por abuso sexual infantil y 13.5% de las carpetas por violación, llegan a judicialización, por lo que, ‘no secretaria (Fabiola Loya), en Jalisco, el que la hace, no la paga’. Lo que significa que la justicia ante la violencia patriarcal no se está resolviendo en los tribunales”, subrayó.

Fabiola Loya informó que Jalisco no está en los primeros lugares de embarazo adolescente y hubo una reducción en los casos, en el año reciente. Aún así, reconoció: “No estoy satisfecha”.

“Comentarte diputada que este año, aunque no lo vemos como un logro y sabemos y reconocemos que aún con los esfuerzos hechos, falta mucho por hacer, volcar los esfuerzos institucionales. Hoy por hoy, en nuestro estado tenemos una disminución de 26.5% en comparación al 2024, esto, en embarazos en menores de 15 años. ¿Cuál debe ser la meta?, cero (casos)”, respondió.

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva precisó que este año se asignaron tres millones de pesos para la estrategia de prevención de embarazo adolescente, en los cuatro municipios con más alta incidencia de Jalisco: Jocotepec, Mezquitic, Tapalpa y Poncitlán.

Loya le pidió a las y los diputados trabajar en conjunto para asignar mas recursos a este programa para 2026 y reducir aún mas los embarazos de adolescentes menores de 15 años.