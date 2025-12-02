La Coparmex y Universidades piden al Congreso que se retome la Reforma Judicial, en enero

Palacio de Justicia, sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Proponen empresarios que la discusión comience de nuevo para llegar a acuerdos.

A casi dos meses de que se presentó a primera lectura un dictamen para aprobar la Reforma Judicial local y que el tema se quedó “en pausa”, la Coparmex, el ITESO, la Univa y la UP hicieron público un pronunciamiento en el que le hacen un reclamo al Congreso de Jalisco “por dilatar” la aprobación de la Reforma Judicial y piden que el tema se retome en enero próximo.

Para las universidades privadas y los empresarios, la Legislatura tiene ya un “periodo excesivamente largo” sin aprobar la Reforma Judicial que debe armonizarse con la federal y con ello permitir que se haga la elección local de jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), en junio de 2027.

La Reforma Judicial en Jalisco debió aprobarse desde el 14 de marzo de 2025. Sin embargo, no hay acuerdo entre los dos bloques del Congreso: el que conforma la oposición, con Morena, PAN, PRI, Futuro, Hagamos y PT, frente al otro ligado al gobierno, con los diputados de MC y del PVEM.

En el pronuciamiento, los firmantes señalan que tienen claro que “el futuro de la justicia, del desarrollo económico y del capital social en Jalisco estará marcado, para bien o para mal, por el contenido y la calidad de la reforma”.

Por ello, proponen retomar el debate en enero de 2026, y “que sea del tipo del que propició la iniciativa elaborada por el grupo plural, al margen de los tiempos establecidos por imperativos ajenos al bien común”.

La Coparmex y las universidades privadas propusieron que se sumen otras voces a la iniciativa que ellos impulsan y así volverla “aún más incluyente”.

El pronunciamiento advierte que “hay mucho en juego: el Estado de Derecho, de cuya confiabilidad depende el desarrollo social, económico y político de Jalisco”.

Ahora, habrá que esperar que responden los ocho grupos parlamentarios del Congreso del Estado.