Abren proceso a sujeto acusado por violación y feminicidio de mujer de 65 años

Acusado de abusar y matar a mujer de 65 años

El asesinato de una mujer de la tercera edad cuyo cadáver fue encontrado el pasado 15 de octubre en la azotea de un edificio de departamentos, fue aclarado por la Fiscalía del Estado, mediante la captura del presunto responsable de los hechos.

Guillermo Isaías “N” es el detenido por este caso de feminicidio y ya se encuentra en el reclusorio de Puente Grande, vinculado a proceso, con un año de prisión preventiva mientras transcurren las indagatorias y se llega a una sentencia.

La Fiscalía informó que el día del crimen, la víctima —quien regresaba de hacer ejercicio—, se disponía a ingresar a su domicilio particular ubicado en una torre de edificios de la Calle Antonio De Castro, en la Colonia Miravalle, del municipio de Guadalajara, cuando fue abordada por Guillermo Isaías “N” quien “valiéndose de la interacción inicial” con la mujer, “logró llevarla hasta la azotea”, aunque la dependencia no explicó si víctima y victimario ya se conocían.

Al encontrarse en la azotea, el imputado sacó “un objeto punzo cortante”, con el que amenazó a la señora y después de abusar sexualmente de ella, le causó lesiones con el mismo instrumento, indicó la Fiscalía.

La víctima falleció por las heridas infligidas presuntamente por Guillermo Isaías, quien huyó y se había mantenido prófugo hasta que agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, concluyeron las pesquisas que llevaron a su captura y sujeción a proceso.